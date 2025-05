Nou veto de Felip VI al seu pare Joan Carles I

per Mireia Puig

El rei emèrit Joan Carles I ha tornat a ser protagonista d'una nova controvèrsia en el si de la Casa Reial. Tot i el seu recent retorn a Espanya per participar en les regates de Sanxenxo, la seva presència no va ser benvinguda en la celebració del 18è aniversari de la seva neta, la infanta Sofia. Una decisió que reflecteix la creixent distància entre l'exmonarca i la família reial actual.

Un retorn marcat per la polèmica

El 22 d'abril de 2025, Joan Carles I va aterrar a Vigo per assistir a les regates a Sanxenxo, la seva primera visita a Espanya en el que va d'any. Durant la seva estada, se'l va veure acompanyat de la seva filla, la infanta Elena, en un ambient distès i allunyat del protocol oficial.

No obstant això, la seva intenció de prolongar la visita per assistir a l'aniversari de la infanta Sofia, celebrat el 29 d'abril, no va ser ben rebuda. Segons fonts properes a la Casa Reial, la celebració va ser de caràcter íntim i discret, sense la presència del rei emèrit.

Casa Real, Getty Images

La fermesa de Letícia i la protecció de la imatge institucional

La decisió d'excloure Joan Carles I de l'esdeveniment familiar no va ser casual. La reina Letícia ha mostrat una postura ferma pel que fa a la protecció de la imatge de les seves filles i de la institució monàrquica. La presència de l'exmonarca, envoltat en diverses controvèrsies, podria haver enterbolit la celebració i desviat l'atenció mediàtica.

Aquesta mesura s'alinea amb l'estratègia de la Casa Reial de distanciar-se de les polèmiques que envolten el rei emèrit. La publicació imminent de les seves memòries, previstes per abans de l'estiu, ha generat inquietud a la Zarzuela, ja que podrien revelar detalls compromesos sobre el seu regnat i la seva vida personal.

Reaccions i conseqüències

L'exclusió de Joan Carles I de l'aniversari de la infanta Sofia ha estat interpretada per molts com un nou veto per part de Felip VI. Encara que oficialment s'ha argumentat la necessitat de mantenir la discreció i la intimitat de l'esdeveniment, la decisió reflecteix les tensions existents dins de la família reial.

Casa Real

Per la seva banda, el rei emèrit continua enfrontant desafiaments legals i mediàtics. Recentment, va presentar una demanda contra l'expresident càntabre Miguel Ángel Revilla per suposades declaracions calumnioses, reclamant una indemnització de 50.000 euros que, segons la seva advocada, serien donats a Càritas Espanya.

Un punt de no retorn?

La relació entre Joan Carles I i l'actual Casa Reial sembla estar en un punt crític. Les decisions recents indiquen una voluntat clara de Felip VI i la reina Letícia de marcar distància i protegir la institució de les controvèrsies passades. L'exclusió del rei emèrit d'esdeveniments familiars significatius podria ser un indici que la reconciliació no està en l'horitzó proper.

Amb la publicació de les seves memòries a l'horitzó i la possibilitat de noves revelacions, la figura de Joan Carles I continua sent un tema delicat per a la monarquia espanyola. La pregunta que queda a l'aire és: estem presenciant el capítol final de la seva relació amb la Casa Reial, o encara queden sorpreses per descobrir?