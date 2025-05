El llibre que pot fer molt de mal a Sofia de Grècia

per Mireia Puig

La reina Sofia de Grècia, emèrita d'Espanya, s'enfronta a una amenaça que podria alterar la imatge de discreció i dignitat que ha cultivat durant dècades. Un llibre en preparació promet revelar aspectes íntims de la seva vida, incloent-hi suposades relacions sentimentals i detalls financers fins ara desconeguts.

El llibre que deixaria en molt mal lloc a la mare de l'actual Rei d'Espanya

Durant anys, els escàndols amorosos i financers han girat al voltant del rei emèrit Joan Carles I, especialment després de la seva relació amb Corinna Larsen. No obstant això, noves investigacions suggereixen que Sofia també podria haver mantingut relacions paral·leles durant el seu matrimoni.

Aquest llibre, encara sense títol confirmat, abordaria aquests episodis, així com la seva implicació en gestions econòmiques internacionals juntament amb el seu marit.

| Casa Real, Canva Creative Studio, XCatalunya

La figura de Corinna Larsen torna a ser rellevant. L'empresària ha insinuat en diverses ocasions posseir informació comprometedora sobre la família reial en el seu conjunt. Si les accions legals de Joan Carles contra ella continuen, Corinna podria revelar dades que afectarien directament a Sofia. I això és el que l'emèrita vol evitar a tota costa.

Les mesures de Sofia de Grècia perquè el llibre no es publiqui

La reina Sofia ha sol·licitat al seu fill, el rei Felip VI, mesures per protegir la seva privacitat i la imatge de la monarquia. S'ha informat que ha demanat discreció i suport institucional per evitar la filtració d'aquesta informació. La preocupació no només rau en la seva reputació personal, sinó en l'impacte que aquestes revelacions podrien tenir en la institució monàrquica.

En el passat, Sofia ha afrontat situacions similars amb enteresa. La seva reacció davant els escàndols de Joan Carles ha estat mantenir la compostura i continuar amb els seus deures reials.

| Youtube: ¡HOLA!

No obstant això, aquesta nova amenaça sembla haver-la afectat profundament, portant-la a buscar suport directe del seu fill.

Aquest possible llibre representa una amenaça significativa per a la imatge pública de la reina Sofia. Si les revelacions es concreten, podrien canviar la percepció que es té d'ella i afectar l'estabilitat de la monarquia espanyola. La situació planteja preguntes sobre la privacitat de les figures públiques i els límits de l'escrutini mediàtic.