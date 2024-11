El nuevo tema de Bad Gyal que no gustará a Aitana

No hacen falta presentaciones. Todo el mundo sabe quien es Bad Gyal. Gustará más o gustará menos su música, pero no hay nadie que no sepa que es una de las artistas emergentes y del momento. Cuando empezó, a lo mejor era 'la hija de'. Pero pronto ha adelantado a su padre a nivel de popularidad, hasta el punto que Miquel de 'Com si fos ahir', Eduard Farelo, ha pasado a ser el 'padre de'.

La cantante Bad Gyal ha publicado este viernes una nueva canción firmada de la mano del también cantante Sebastián Yatra que lleva por título '2AM'. Se trata de un tema de reggaeton que abraza su faceta más pop y que hace un homenaje a la icónica 'Thank you' de Dido. Producida por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, habla de temas como la fiesta y el despecho con un toque de nostalgia. La canción llega acompañada de un videoclip dirigido por Tomás Peña.

Hablando de Sebastian Yatra, dicen que las segundas partes nunca son buenas. Él y Aitana decidieron romper su relación y, al tiempo, darse una oportunidad. En marzo de 2024 reanudaron la relación, pero duró poco más de cinco meses.

Rivalidad de Bad Gyal y Aitana Ocaña

No sabemos si la rivalidad solo es en el ámbito profesional o si también alcanza la vida personal. Lo cierto es que la colaboración de Bad Gyal con Sebastián Yatra no habrá gustado nada a la exconcursante de Operación Triunfo.

Sebastián Yatra, Bad Gyal - 2AM (Official Video)

Alba Farelo y Aitana Ocaña forman parte de un grupo de cantantes jóvenes que están demostrando que la música española tiene muy buena salud. Un grupo al que se le podría sumar otro gran nombre: Rosalía. Y las tres son catalanas.

2AM, un temazo

El 21 de noviembre de 2024, Bad Gyal y Sebastián Yatra lanzaron su colaboración titulada "2AM". Este tema rinde homenaje al sonido de finales de los 90 y principios de los 2000. Incorpora un sample del éxito "Thank You" de Dido, popularizado en 2000 por Eminem en su canción "Stan".

La letra en español aborda las tentaciones de contactar a un ex después de beber. La producción estuvo a cargo de Andrés Torres y Mauricio Rengifo. El videoclip, dirigido por Tomás Peña, muestra una fiesta nocturna donde Yatra y Bad Gyal se encuentran y comparten una noche de diversión.

¿Quién es Bad Gyal?

Alba Farelo i Solé, conocida artísticamente como Bad Gyal, nació el 7 de marzo de 1997 en Vilassar de Mar, Cataluña. Su música fusiona géneros como el reguetón, dancehall y trap. Comenzó su carrera en 2016 con una versión en catalán de "Work" de Rihanna, titulada "Pai", que se viralizó en plataformas digitales.

Ese mismo año lanzó su primera mixtape, "Slow Wine". En 2018, presentó "Worldwide Angel", consolidando su presencia en la escena musical. En 2021, lanzó el álbum "Warm Up", colaborando con artistas como Rauw Alejandro y Khea. Su estilo visual, marcado por una estética de empoderamiento femenino y sexualidad sin tapujos, se ha convertido en una parte fundamental de su identidad artística