Aitana ho confirma: La seva situació sentimental actual

per Sergi Guillén

Aitana Ocaña, una de les artistes més destacades de la música espanyola, ha captat sempre l'atenció per la seva vida amorosa. La seva primera relació coneguda va ser amb Luis Cepeda, el seu company d''Operación Triunfo', amb qui va compartir una gran història que va fascinar els seus seguidors. Tot i això, després d'un temps, la parella va decidir agafar camins separats, marcant l'inici de noves etapes tant personals com professionals.

Més endavant, Aitana va sorprendre en iniciar una relació amb l'actor Miguel Bernardeau, conegut pel seu paper a 'Élite'. Durant diversos anys, van ser una de les parelles més admirades al panorama mediàtic.; i compartien imatges dels seus viatges i projectes, però finalment, aquesta relació també va arribar al final. La ruptura va ser discreta, i tots dos van deixar clar que es respectaven profundament.

Després de Miguel, Aitana va viure un romanç amb Sebastián Yatra, que va generar un enorme enrenou en xarxes socials i mitjans de comunicació. La química entre tots dos artistes semblava innegable, i van treballar junts en diversos projectes musicals. Tot i això, recentment la cantant catalana ha donat a entendre que aquesta relació també ha conclòs, marcant un nou començament en la seva vida.

Aitana confirma que està soltera i feliç

En una entrevista recent, Aitana va aclarir qualsevol dubte sobre la seva situació sentimental actual. La intèrpret de Sant Climent de Llobregat va ser clara en afirmar que: “No estic amb ningú, estic sola, molt acompanyada per la gent que vull, però no tinc xicot”. Amb aquestes paraules, va deixar clar que està enfocada a ella mateixa i al seu benestar personal, sense pressions ni expectatives externes.

Pel que fa a Sebastián Yatra, Aitana va destacar que mantenen una relació cordial i respectuosa. "Amb Sebastián Yatra tot va superbé", ha declarat, posant fi als rumors de tensions o conflictes entre ells. Aquest enfocament madur i equilibrat en mostra la fortalesa i la determinació d'avançar de manera positiva.

A més, Aitana va compartir com té cura de la seva salut emocional i física, clau en aquesta etapa de la seva vida. La cantant va destacar que acudeix regularment al psicòleg, cosa que considera fonamental per manejar la pressió de la seva carrera. "Vaig molt al psicòleg, dues a tres vegades a la setmana", va revelar, subratllant la importància de tenir cura de la seva estabilitat mental.

Enfocada a nous projectes

Lluny de quedar-se en pausa, Aitana està immersa en nombrosos projectes que consoliden el seu èxit professional. Recentment, ha brillat a París, deixant clar la seva influència al món de la moda. A més a més, continua desenvolupant la seva carrera musical amb nous temes que prometen ser grans èxits.

També ha esmentat que, després d'una malaltia recent, està reprenent la seva rutina d'entrenament i enfocant-se en un estil de vida saludable. "Estic intentant portar una vida molt sana", va assegurar. Aquest compromís amb el seu benestar reflecteix la seva actitud positiva davant dels reptes personals i professionals.

Aitana demostra una vegada més que, malgrat els alts i baixos sentimentals, continua sent una figura forta, creativa i plena de determinació. Els seus fans no només l'admiren pel talent, sinó també per la capacitat de reinventar-se i seguir endavant amb energia renovada.