Froilán de Todos los Santos de Marichalar i Borbó torna a ocupar titulars per una situació que no sembla millorar amb el pas del temps. Exiliat a Abu Dhabi igual que el seu avi, Juan Carlos I, en un intent de la Família Reial per allunyar-lo del focus mediàtic i els escàndols a Espanya, el nebot de Felip VI enfronta ara un nou contratemps que agreuja el seu ja difícil present.

Des de fa anys, la imatge de Froilán s'ha caracteritzat per l'absència tant d'una ocupació estable com d'una formació acadèmica culminada. Tothom recorda polèmiques a Madrid, vinculades al món de la nit, algunes d'elles, amb incidents. Finalment, es va decidir que marxés a Abu Dhabi, on resideix Juan Carlos I.

La delicada relació amb la Zarzuela

Segons informacions publicades en mitjans especialitzats, en especial Monarquía Confidencial, Felip VI no veu amb bons ulls la vida de Froilán i de Victoria Federica. El monarca mantindria més distància d'aquests últims a causa d'un comportament considerat “problemàtic i poc discret”, amb l'objectiu de preservar la imatge de serietat i responsabilitat que vol projectar la institució.

Problemes laborals a Abu Dhabi

Diversos mitjans relaten que no ha aconseguit una feina estable i que certes empreses espanyoles amb presència a Abu Dhabi han evitat la possibilitat de contractar-lo, amb la finalitat d'evitar veure's involucrades en noves polèmiques o friccions amb la Casa Reial. El panorama, per ara, es presenta complicat, cosa que ha obligat l'emèrit, Juan Carlos I, a sostenir econòmicament el nét mentre no trobi una altra manera de subsistència.

La preocupació per la seva imatge

L'esforç de la monarquia per apartar Froilán de l'escena espanyola responia, en teoria, a la intenció de mitigar situacions complicades que poguessin entelar la reputació de Zarzuela. No obstant això, les filtracions que apunten a la inactivitat laboral i les contínues ajudes rebudes per l'emèrit prolonguen la sensació que el jove continua immers en una rutina poc productiva.

Futur als Emirats Àrabs Units

El nou problema per a Froilán de Marichalar no és només la seva categoria de “nini” als ulls de l'opinió pública, sinó la perspectiva que les grans companyies internacionals no vulguin veure's relacionades amb ell. A això s'hi suma la clara decisió de la Casa Reial de no brindar-li un salvavides oficial, i la controvèrsia sobre d'on surten els diners que el sustenta dia a dia.