La jugada d'Iñaki Urdangarin que no agradarà als seus fills

El divorci entre Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina ha donat lloc a múltiples tensions a la família, deixant en evidència les profundes fractures que s'han anat gestant amb el pas del temps. Tanmateix, pocs esperaven que l'exduc de Palma dugués a terme una maniobra que, segons les últimes informacions, busca no només mostrar la seva nova vida lluny de la infanta, sinó també llançar un missatge clar a tota la família Borbó, inclosos els seus propis fills.

Un ressentiment que s'arrossega des de la presó

La separació d'Iñaki Urdangarin i la infanta Cristina no ha estat precisament amistosa. L'exjugador d'handbol atribueix a la Casa Reial haver-lo "sacrificat" en el cas Nóos, en el qual va complir una pena de presó i va veure truncada la seva reputació pública. Atès que en el passat el seu principal sosteniment provenia de la seva relació amb la reialesa i d'alguns patrocinis de prestigi, ara assegura trobar-se en una situació precària.

| Iñaki Urdangarin

El rei emèrit Joan Carles I hauria intentat mediar entre ambdós per arribar a un acord econòmic després de la separació. D'aquesta manera, Urdangarin rebria dos milions d'euros per les memòries que es va plantejar escriure i, alhora, comptaria amb una assignació mensual de 25.000 euros, primer abonada per l'emèrit i, després de la seva mort, pagada per la pròpia infanta Cristina. Tot i això, Iñaki no oblida les dificultats viscudes a la presó i la "indiferència" que, segons ell, va haver de suportar mentre complia condemna.

Intent d'allunyament dels fills respecte d'Ainhoa

Durant el divorci, la infanta Cristina va establir una condició peculiar: els seus quatre fills no podien conèixer Ainhoa Armentia, la nova parella d'Iñaki, fins que es formalitzés la ruptura matrimonial. Tanmateix, amb la signatura definitiva del divorci, la clàusula va perdre validesa i l'exduc de Palma es va afanyar a reunir la seva família al complet.

Segons s'ha comentat, a l'estiu va visitar cadascun dels seus fills en diferents llocs del món i, finalment, durant aquest Nadal, va tenir lloc el primer sopar familiar en què estaven presents tant els fills d'Iñaki i Cristina com Ainhoa Armentia i els descendents d'ella. La trobada va marcar un moment especial, si bé encara envoltat de tensions, atès que la infanta Cristina mai no va aprovar la relació dels seus fills amb la nova parella del seu exmarit.

| Canva

Jugades brutes d'Iñaki Urdangarin

L'episodi que ha encès totes les alarmes va arribar quan els paparazzi van captar imatges d'Iñaki, Ainhoa i tots els fills junts durant una excursió. D'acord amb filtracions recents, no va ser una casualitat que els fotògrafs apareguessin al lloc i hora exactes: hauria estat el mateix Urdangarin qui els va contactar i els va comunicar la cita familiar.

Es tracta d'una maniobra que, segons fonts properes, buscava provocar la infanta i demostrar-li que, malgrat les seves reticències, la família d'Iñaki avança en la seva unió amb Ainhoa. Les imatges, ràpidament difoses per la premsa, haurien arribat a mans de Cristina i de la resta dels Borbó, subratllant el poder de decisió que Iñaki conserva en exposar una escena que la infanta feia temps que intentava evitar.

Els fills estan incòmodes i prefereixen discreció

El més polèmic d'aquesta jugada és, tanmateix, l'impacte sobre els propis fills d'Urdangarin. Encara que ja se sabia que havien compartit temps amb Ainhoa, no esperaven veure els seus rostres a les portades de les revistes del cor ni veure's involucrats en un gest tan clarament intencionat. Iñaki vol adaptar-los a la nova vida.