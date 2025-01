No arriben a final de mes: Les exigències de Meghan Markle i el Príncep Harry

La relació entre Meghan Markle i el Príncep Harry ha generat titulars des que, a començaments de 2020, els ducs de Sussex van decidir apartar-se de la família reial britànica. Després de la polèmica retirada de les seves funcions reials i la seva posterior mudança a Nord-amèrica, la parella ha vist com la seva popularitat creix en alguns sectors i disminueix en d'altres.

No obstant això, una nova informació suggereix que, lluny de comptar amb una situació econòmica bona, els seus ingressos no serien suficients per sostenir el tren de vida que ambdós voldrien portar, provocant tensions entre ells i la família reial.

| US Weekly, XCatalunya

Una ruptura que ha passat factura

Quan Harry i Meghan van optar per desvincular-se de la Corona, la idea consistia a guanyar independència i controlar la seva pròpia narrativa mediàtica. No obstant això, la materialització d'aquest objectiu no ha estat senzilla.

En els seus últims comunicats, han defensat el seu dret a forjar una marca personal, recolzada per contractes amb grans productores audiovisuals i editorials. No obstant això, els beneficis econòmics d'aquests acords no han resultat tan alts com s'havia especulat, o almenys no al ritme esperat.

S'afirma que la parella "no arriba a final de mes" sense la injecció de fons que, en el seu moment, provenia de l'assignació que els corresponia com a membres d'alt rang de la família reial. I, pel que sembla, Meghan i Harry estan reclamant als Windsor un paquet de condicions per cobrir les seves despeses.

Contractes milionaris que no són tan rendibles

D'acord amb fonts properes a l'entorn de la parella, gran part de les esperances dels ducs residia en un acord multimilionari amb una important plataforma de streaming per produir contingut exclusiu. El cert és que diversos dels projectes han quedat en l'aire o no han tingut la repercussió comercial esperada.

| Femme Actuelle, Vanity Fair, XCatalunya

La parella també ha sondejat la possibilitat d'escriure llibres de memòries: un projecte que Harry ja va iniciar amb la publicació de "Spare" i que es va plantejar per a Meghan. No obstant això, malgrat les elevades xifres que les editorials podrien haver ofert, alguns analistes dubten de la sostenibilitat d'aquests ingressos a llarg termini.

Un pols amb la Casa Reial

El príncep Harry i Meghan Markle haurien plantejat a la Corona una compensació periòdica, similar a un "sou de per vida". Al·leguen que haver deixat els seus rols reials no es va produir del tot per voluntat pròpia, sinó per eludir l'asfixiant assetjament mediàtic i la falta de suport dins de Palau. Consideren just que la família reial britànica els garanteixi un suport, donada la repercussió que continua tenint el seu cognom i el paper que van exercir en el si de la monarquia.

No obstant això, a Buckingham no sembla haver-hi molta disposició a concedir aquesta ajuda. De fet, la distensió entre els Sussex i la família reial va a trompicons des de la mort de la reina Isabel II i la coronació de Carles III.