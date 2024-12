Nuevo problema para Froilán tras la rajada de Belén Perea

La relación (o supuesta relación) entre Felipe Juan Froilán y la influencer mallorquina Belén Perea continúa generando titulares en los últimos días. Pese a que el nieto del Rey Emérito ha negado tajantemente cualquier vínculo sentimental con la joven, lo cierto es que ambos han sido vistos en repetidas ocasiones, sobre todo en la noche madrileña. Ahora, la polémica se aviva por unas declaraciones que, según varios medios, Froilán habría dirigido a Belén, provocando una reacción muy visceral por parte de ella.

Un año complicado para Belén Perea

Belén Perea no oculta que 2024 ha sido un periodo difícil en lo personal. En su última aparición en Instagram, la joven explicó que ha atravesado semanas complejas, luchando contra sus propios pensamientos y la ansiedad que, según confiesa, a veces la desborda. Con una fotografía en bañador y un mensaje cargado de honestidad, ha dejado ver que no está siendo sencillo gestionar tanta presión.

“No está siendo fácil estas semanas, pero me prometo empezar el año mejor de lo que lo acabaré”, escribió.

| Froilán de Marichalar

Estas palabras llegan justo después de que Froilán saliera en el programa de Telecinco ‘Fiesta’, afirmando que Belén era tan solo “una buena amiga” y negando con rotundidad cualquier otra naturaleza de su vínculo. Este comentario, según se desprende de las reacciones en redes sociales, pudo haber herido a la influencer, quien habría esperado un gesto más cercano o, al menos, más prudente de parte del joven.

El disgusto de Froilán y la tensión entre ambos

Fuentes cercanas a la pareja —o a la “no pareja”, según la versión del propio Froilán— cuentan que el sobrino del Rey Felipe VI estaría molesto por la exposición mediática que han generado sus encuentros con Belén. El colaborador Kike Calleja, en el mismo espacio televisivo, afirmó que Froilán le habría reclamado a la mallorquina el hecho de que “siempre que quedo contigo me pillan”.

Esta acusación indica que, para Froilán, la presencia de fotógrafos u otros curiosos no es una simple casualidad. Se rumorea que el joven se siente vigilado y expuesto, una situación que habría llevado a discusiones entre ambos. De hecho, hubo un episodio reciente en el que, tras compartir parte de la noche en un bar, decidieron salir por separado para evitar ser fotografiados juntos. La prensa rosa sabe que un personaje tan conflictivo siempre acaba dando titulares.

| Froilán de Marichalar

Mientras tanto, Belén Perea ha dejado claro en sus redes que no pasa por su mejor momento emocional. Ha reconocido, además, que no es fácil convivir con alguien que atraviesa episodios de ansiedad, aunque se siente orgullosa de expresarse y de no callar lo que siente.

¿El fin de la “amistad especial”?

Los vaivenes en la relación entre Froilán y Belén Perea mantienen al público pendiente de cada paso que dan. Por un lado, ella se muestra herida por la forma en que el joven ha descrito su vínculo en televisión. Por otro, Froilán está enfadado por la continua exposición pública y las habladurías que se han generado en torno a ellos.

Aunque han sido captados juntos en varias ocasiones, ambos insisten en que no hay nada más allá de una amistad. Sin embargo, la tensión es evidente, y las últimas declaraciones de Belén, sumadas a las quejas de Froilán en privado, indican que la situación no parece mejorar por el momento.

Futuro incierto y más titulares a la vista

La historia entre el nieto del Rey Emérito y la influencer mallorquina parece estar lejos de resolverse. Incluso si se tratase únicamente de una amistad, la excesiva atención de la prensa del corazón y los rumores que corren por las redes sociales dificultan cualquier intento de normalidad.

No sería la primera vez que Froilán lidia con comentarios que afectan a su vida privada. Con el tiempo, se ha convertido en una figura recurrente en la prensa rosa, apareciendo en escenas propias de la noche madrileña o vinculado a diferentes amistades que, con frecuencia, acaban generando escándalo. Por su parte, Belén Perea lucha por gestionar una situación que se le ha ido de las manos, buscando la calma y el equilibrio que ahora mismo parecen escasear.

A corto plazo, la única certeza es que la atención mediática no se detendrá. Cualquier nueva declaración en un plató o publicación de Instagram se analizará con lupa, dejando a ambos protagonistas expuestos a la curiosidad y, a menudo, al juicio público.

Con un 2024 a punto de cerrarse, queda por ver si el cambio de año traerá consigo un escenario más tranquilo para ambos o, por el contrario, si seguiremos escuchando hablar de la inestable relación entre Froilán y Belén Perea. Es imposible pero algunos ya especulan con una futura participación en Gran Hermano Duo. Al fin y al cabo son personajes carne de cañón de Telecinco.