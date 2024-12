Mikel Iglesias, Ignasi a Polseres Vermelles, així està actualment

per Sergi Guillén

Polseres Vermelles, una de les sèries més icòniques de la televisió catalana, va marcar tota una generació des del seu estrenament el 2011 fins a la seva emotiva conclusió el 2013. La producció catalana, creada per Albert Espinosa, narrava les històries d'un grup de joves ingressats en un hospital, formant una entranyable amistat i afrontant junts diferents desafiaments vitals.

Ara, més d'una dècada després del seu impactant final, els protagonistes han deixat enrere els papers que els van catapultar a la fama i han crescut tant personal com professionalment. Molts d'ells han continuat les seves carreres artístiques, mentre que altres han pres camins diferents.

El canvi és notori: aquests adolescents que vivien drames hospitalaris a la pantalla són avui adults amb carreres consolidades i projectes diversos. Les seves cares han canviat, però el seu vincle amb els fans roman, demostrant l'impacte durador d'aquesta inoblidable sèrie en la memòria col·lectiva.

El camí seguit per Mikel Iglesias

Conegut dins del grup dels Polseres Vermelles com 'El Guapo', Mikel Iglesias es va posar en la pell d'un dels personatges més estimats i recordats de tota la sèrie, Ignasi. El jove va arribar a l'hospital quan ja hi eren altres membres com Lleó i Jordi, després de patir un desmai durant el pati.

El noi, al principi, era un jove maleducat i amb un caràcter molt fort que l'havia portat a tenir molt mala reputació al seu col·legi. No obstant això, després del seu internament a l'hospital a causa d'una deficiència cardíaca, acaba convertint-se en membre dels Polseres Vermelles.

A partir d'aquest moment, a poc a poc acaba convertint-se en un noi de profit que valora la seva família i els seus amics. No obstant això, el seu problema al cor és més greu del que sembla, i acaba perdent la vida al quiròfan. Amb una actuació sublim, Mikel ens va deixar una de les escenes més commovedores de la sèrie, acomiadant-se del seu amic Roc abans de morir.

Ara, l'actor català ja té 28 anys, i després del seu pas per la sèrie de TV3 l'hem pogut veure en diferents projectes. En televisió, les seves últimes participacions van ser el 2015, encarnant a Nico a la sèrie Yo quisiera, i després Perdoname, Señor, fent el paper de El Perla.

D'altra banda, en el món cinematogràfic el seu debut va ser el 2010 amb la pel·lícula El Criminal, i un dels seus últims papers va ser a la cinta Nieve Negra. A més, fa pocs anys, concretament el 2019, va presentar la seva participació en un projecte basc molt ambiciós.

Es tracta de Vitoria, 3 de marzo, una pel·lícula que narra els successos sanguinaris i impunes que van impactar la societat basca el 1976. El llargmetratge rescata aquest tràgic succés en què cinc obrers van morir assassinats a mans de la policia espanyola.