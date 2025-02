L'últim luxe d'Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia

Els rumors sobre la inestabilitat econòmica d'Iñaki Urdangarin xoquen una i altra vegada amb les imatges del seu dia a dia. Mentre ell intenta mantenir l'aparença d'algú amb seriosos problemes de liquiditat, la realitat mostra un exduc de Palma que gaudeix de plaers propis d'un alt nivell adquisitiu. I ho fa, a més, en companyia de la seva parella, Ainhoa Armentia.

En els últims mesos, la parella ha estat vista en diversos llocs emblemàtics del luxe espanyol. Destaca el Xiringuito Sa Conca, un restaurant de gran categoria a la Costa Brava, on se'ls ha fotografiat degustant un opípar sopar al costat de l'advocat Mario Pascual Vives. L'escena ha despertat crítiques, especialment entre aquells que encara recorden l'escàndol del Cas Nóos.

| Canva

Segons fonts properes, aquesta visita al Xiringuito no és un cas aïllat. Urdangarin i Armentia han freqüentat hotels de cinc estrelles i locals de gastronomia selecta, consolidant així la seva reputació de parella amb gustos exclusius. Resulta cridaner el contrast entre aquest tren de vida i la imatge d'un home en suposada "bancarrota".

Origen dels fons amb què es pagarien els capricis

Després de la seva separació de la infanta Cristina, van circular informacions que apuntaven que l'exduc havia sol·licitat una pensió d'entre 25.000 i 50.000 euros al mes, així com un pagament únic de dos milions per guardar silenci sobre certs episodis que afectarien directament la Família Reial. Ni ell ni la Casa Borbó han confirmat aquests rumors, però el cert és que Urdangarin no sembla escatimar en despeses.

També s'ha qüestionat la font real dels fons amb què cobreix els seus capricis. Periodistes com Juan Luis Galiacho o Maica Vasco insisteixen que el que gasta en una sola sortida podria equivaler a tot un mes d'un subsidi d'excarceració, que amb prou feines arriba als 436 euros. Segons els seus càlculs, tan sols una ampolla de xampany en aquests enclavaments de luxe pot assolir els 2.000 euros.

Mentrestant, Ainhoa Armentia acompanya Urdangarin en aquesta fase. Ella s'ha convertit en el seu principal suport i, a jutjar pels destins paradisíacs que recorren junts, no hi ha indicis de contenir despeses. El contrast amb el relat d'"home arruïnat" que Urdangarin havia intentat mantenir es fa, així, cada vegada més evident.

| Casa Real, XCatalunya

Crítiques de l'opinió pública

Molts, fins i tot dins de l'entorn de l'exduc, es pregunten si els diners provenen d'algun acord després del divorci amb la infanta Cristina o si ell hauria subscrit un contracte amb la mateixa Família Reial per mantenir cert silenci. Sigui quina sigui la resposta, l'episodi del "darrer luxe" a la Costa Brava serveix d'exemple per veure com la suposada precarietat d'Urdangarin no impedeix que ell i la seva parella gaudeixin del millor de la gastronomia i l'oci del país.