Nou missatge d'amor de Gavi a Ana Pelayo: 'Em...'

per Mireia Puig

El Barça ja és matemàticament campió de LaLiga 2024-25. La victòria per 0-2 en el derbi contra l'Espanyol va certificar el títol número 28 dels blaugranes. Una temporada carregada de moments intensos, remuntades, lesions superades i un equip rejovenit sota el comandament de Hansi Flick.

El jove migcampista andalús ha protagonitzat una de les imatges més comentades de les últimes hores, i no va ser sobre la gespa. Va ser a Instagram, on va dedicar unes paraules carregades de romanticisme a la seva nòvia. Perquè si el Barça ha recuperat el tron de la lliga, Gavi també ha recuperat la seva millor versió… i el seu somriure.

Una història que creix amb el temps

El vincle entre Gavi i Ana Pelayo va començar amb discreció. Encara que la parella feia temps que compartia moments, no va ser fins al passat octubre, en el partit entre el Barça i el Sevilla, quan Gavi va tornar després de la seva greu lesió i va segellar el seu retorn amb un petó amb l'Ana a peu de camp. Des de llavors, la seva relació ha anat guanyant protagonisme, encara que sempre des de l'elegància i la naturalitat.

| XCatalunya, Canva

Per Cap d'Any van publicar el seu primer selfie junts, i des de llavors han compartit més moments de la seva vida privada, encara que sense grans alardons. Ana, sevillana com ell, ha acompanyat el jugador en diversos partits i ha encaixat a la perfecció en l'entorn familiar de Gavi, especialment amb la seva germana Aurora.

Ana, absent en el derbi… però present en el cor

Curiosament, Ana Pelayo no va ser a l'estadi el dia del títol de Lliga. Es trobava a Sevilla, gaudint de la Feria de Abril amb les seves amigues, com va compartir a les seves xarxes. En la seva última publicació, apareixia espectacularment vestida, somrient en diferents moments de la seva escapada. Les imatges ràpidament van acumular milers de 'likes' i comentaris, però va ser un el que va sobresortir per sobre de tots.

| Canva

Gavi, ja amb la Lliga a la butxaca, va voler deixar clar que, a més de ser campió amb el seu equip, també està feliç en el terreny personal. Sota les fotos de l'Ana, va escriure un simple però contundent: "M'encantessss", acompanyat d'emoticones que van deixar clar l'estat d'enamorament en què es troba.

L'any més intens de la seva vida

Per a Gavi, aquesta temporada ha estat un carrusel d'emocions. Va començar lesionat, veient els partits des de la graderia, i va acabar sent peça clau en el tram final. El seu retorn va ser molt esperat pel vestidor i l'afició, i ell ha respost amb caràcter, joc i determinació. Però també amb maduresa fora del camp. El futbolista de 20 anys sembla haver trobat un equilibri que va més enllà de la gespa.

El títol de lliga del Barça, el primer de l'era Flick, també és el primer per a Ana Pelayo com a "nòvia oficial" d'un jugador culer. La seva discreta presència i el suport incondicional que ha mostrat cap a Gavi han fet que molts aficionats ja la considerin part de la família blaugrana.

Una dedicatòria que enamora

La dedicatòria de Gavi ha estat celebrada a les xarxes amb comentaris com "el veritable MVP de la Lliga", "ens té enamorats a tots" o "enhorabona pel títol... i per l'Ana". Perquè, en temps de futbol robotitzat i missatges buits, veure un jugador tan jove mostrar espontàniament el seu amor ha tocat la fibra de molts.

I així, mentre els jugadors celebren una merescuda Lliga, Gavi ha decidit compartir una petita gran victòria personal. La seva es diu Ana Pelayo, i sembla que no només li ha tornat el somriure… sinó també la inspiració.