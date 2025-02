Nou èxit de Marc Ribas per acomiadar la temporada de 'Joc de Cartes'

per Pol Nadal

TV3 s'acomiada de 'Joc de Cartes' i el concurs en el qual quatre restaurants lluiten per guanyar 5.000 euros, haurà d'esperar. El passat dimecres 26 de febrer vam veure l'últim capítol de la temporada. Això sense oblidar el resum de la setmana vinent, en el qual s'emetran els millors moments, les escenes més divertides i més tenses.

En l'últim capítol, Marc Ribas buscava el millor plat tradicional de Barcelona. Les audiències, com és habitual, van ser espectaculars i altres alternatives no van aconseguir desbancar el xef català. A Televisió Espanyola, els catalans podien veure un Reial Societat - Reial Madrid de les semifinals de la Copa del Rei, un partit que va acabar amb victòria visitant per 0-1.

Els números de 'Joc de Cartes' són immillorables i demostren la bona feina del xef Marc Ribas i el seu equip. 19,9% i 402.000 espectadors, enfront del 14,9% i 307.000 espectadors de l'esdeveniment esportiu. Així ho va explicar l'expert en audiències televisives, Rocco Steinhauser, en la seva publicació habitual al seu compte de Twitter.

'La Isla de las Tentaciones', que és un altre dels programes que es va emetre en la franja de nit, va aconseguir a Catalunya un 12,1% i 240.000 espectadors. Cal destacar com estan enganxats la franja de 13 a 24 anys, un 38,3%.

Joc de Cartes arriba al seu final

Finalitza la temporada de 'Joc de Cartes'. No acaba per sempre, sinó que Marc Ribas i el seu equip faran nous capítols que s'emetran més endavant. De moment, es desconeix quin serà el programa que el substituirà, ja que la programació de TV3 no es pot consultar fins a aquesta data.

Què és Joc de Cartes?

Si algú desconeix què és 'Joc de Cartes' que, sincerament, posem en dubte que existeixi una persona així, ho expliquem.

"Joc de Cartes" és un programa gastronòmic emès a TV3 i presentat pel xef Marc Ribas. En ell, diversos restaurants d'una zona geogràfica concreta o que comparteixen un mateix estil de cuina competeixen per demostrar qui ofereix la millor experiència culinària.

Cada episodi se centra en una àrea específica o en un tipus de gastronomia, com la cuina de muntanya, la italiana o la cuina de mercat, entre altres. Els responsables dels establiments participants presenten els seus locals, descriuen la seva proposta gastronòmica i defensen la seva feina davant la resta de concursants.

La dinàmica del programa consisteix en què tots els participants, juntament amb el presentador, visiten els restaurants dels altres i proven els seus menús. En cada visita, els rivals valoren diferents aspectes, que solen incloure la qualitat del menjar, la presentació dels plats, l'atenció al client, la decoració, la neteja i la relació qualitat-preu. Aquestes puntuacions romanen en secret fins al desenllaç final. El presentador, Marc Ribas, també puntua i fa comentaris tècnics que poden arribar a inclinar la balança quan hi ha empats o diferències molt petites.

La tensió augmenta a mesura que els concursants intenten ser justos amb les seves valoracions sense perdre de vista l'estratègia necessària per intentar guanyar. Al final de les visites, el recompte dels punts concedits per tots els participants, sumats a les notes de Marc Ribas, determina el restaurant vencedor.

El premi consisteix en una dotació econòmica i, sobretot, en el prestigi d'haver estat elegit el millor local d'aquest episodi. Aquest reconeixement televisiu, a més de la recompensa monetària, aporta una gran visibilitat als establiments. El programa és molt popular perquè combina l'emoció de la competició amb el descobriment de la gastronomia local i els comentaris experts del presentador, aconseguint entretenir tant als aficionats de la cuina com als espectadors que gaudeixen dels formats de telerrealitat.