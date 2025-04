Nou atac de Luís Figo contra el Barça

per Pol Nadal

Luis Figo, exfutbolista portuguès que va deixar una empremta inesborrable en el futbol espanyol, ha tornat a ser protagonista als mitjans després de les seves recents declaracions. Conegut pel seu polèmic traspàs del FC Barcelona al Real Madrid l'any 2000, Figo ha mantingut una relació tensa amb l'afició culer des de llavors. La seva última intervenció pública ha reobert velles ferides i generat noves controvèrsies.

Què ha passat?

En una recent entrevista al pòdcast "Bajo los palos" d'Íker Casillas, Luis Figo no va dubtar a criticar durament el periodista Josep Pedrerol. L'exjugador va expressar el seu descontentament amb certes informacions difoses al programa "El Chiringuito", dirigit per Pedrerol. Figo va qüestionar la veracitat de les afirmacions del periodista, suggerint que es tractava de mentides que podrien influir negativament en l'opinió pública.

| Mundo Deportivo

A més, Figo va abordar la seva etapa al FC Barcelona, revelant que, tot i que es va identificar profundament amb el club durant la seva estada, va sentir una manca de reconeixement per part de la directiva, cosa que va influir en la seva decisió de fitxar pel Real Madrid. Aquesta confessió ha reobert el debat sobre el seu controvertit traspàs, considerat per molts aficionats culers com una traïció.

Reaccions a les seves paraules

Les paraules de Figo han generat diverses reaccions en l'àmbit futbolístic i mediàtic. D'una banda, alguns seguidors del FC Barcelona han expressat el seu descontentament a les xarxes socials, recordant el dolor que va causar la seva marxa a l'etern rival. D'altra banda, certs sectors de la premsa han recolzat les crítiques de Figo cap a Pedrerol, qüestionant l'ètica periodística del presentador.

Fins al moment, Josep Pedrerol no ha emès una resposta oficial a les acusacions de Figo. No obstant això, s'espera que en les pròximes emissions d'"El Chiringuito" s'abordi el tema, donat l'impacte mediàtic que ha generat.

Pel que fa al FC Barcelona, el club no ha realitzat declaracions oficials respecte a les recents paraules del seu exjugador. No obstant això, és evident que les afirmacions de Figo han reobert sentiments trobats entre l'afició blaugrana, que encara recorda amb amargor la seva sortida del club.

Un traspàs de 10.000 milions de pessetes

El 24 de juliol de 2000, Luis Figo va ser presentat oficialment com a jugador del Real Madrid. El club madrileny va abonar la clàusula de rescissió del jugador, que ascendia a 10.270 milions de pessetes, equivalents a aproximadament 61 milions d'euros en aquell moment. Aquesta xifra va establir un nou rècord mundial en el mercat de fitxatges, superant qualsevol traspàs anterior.

| @X

El principal artífex d'aquest fitxatge va ser Florentino Pérez, qui en aquell moment era candidat a la presidència del Real Madrid. Pérez va utilitzar la promesa de fitxar Figo com una de les seves principals bases electorals. Per assegurar el compromís del jugador, va signar un precontracte amb el representant de Figo, José Veiga. Aquest acord estipulava que, si Pérez guanyava les eleccions i Figo es negava a fitxar pel Real Madrid, el jugador hauria de pagar una penalització de 35 milions d'euros.