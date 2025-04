L'emotiva celebració de Mariona Escoda

Mariona Escoda, la talentosa cantant catalana que va conquerir el públic després de la seva victòria en el concurs 'Eufòria' de TV3 el 2022, ha tornat a ser notícia, però aquesta vegada per motius personals. L'artista va celebrar el seu 24 aniversari envoltada dels seus éssers estimats en una emotiva reunió que ha commogut els seus seguidors.

La jove Mariona es fa gran

El passat 22 de març, Mariona Escoda va fer 24 anys i va decidir festejar-ho d'una manera especial. Els seus amics i familiars li van organitzar una sorpresa en una encantadora casa rural ecosostenible situada a l'Alt Camp, a prop de la seva ciutat natal, Valls. La celebració va estar marcada per moments d'alegria, abraçades, música i, per descomptat, el tradicional pastís d'aniversari.

| TV3

A través de les seves xarxes socials, Mariona va compartir imatges de la celebració, mostrant la seva felicitat i agraïment. En una de les publicacions, va escriure: "Començar els 24 així... no té preu", reflectint l'emoció que va sentir en estar envoltada de les persones que més estima.

Reaccions a les xarxes socials

La publicació de Mariona a Instagram va rebre una allau de felicitacions i missatges d'afecte per part dels seus seguidors i col·legues del món artístic. Molts van destacar el seu talent i la humilitat que sempre ha mostrat, fins i tot després d'assolir la fama.

A més, la cantant va aprofitar l'ocasió per reflexionar sobre la seva carrera i els desafiaments que ha afrontat. En una recent entrevista, Mariona va revelar que, malgrat l'èxit obtingut amb el seu primer disc, no va aconseguir recuperar la inversió econòmica realitzada. No obstant això, això no ha minvat la seva passió per la música i la seva determinació per seguir endavant.

Mariona també va compartir la seva agenda de pròxims concerts, convidant els seus fans a acompanyar-la en les seves presentacions. Entre les dates destacades es troben actuacions a Vilablareix el 13 d'abril i al Casal de Vila-rodona el 20 d'abril. Aquests esdeveniments prometen ser una oportunitat única per gaudir de la seva veu en directe i compartir moments especials amb l'artista.

| TV3, Nina Agustí, XCatalunya

Aniversari envoltada dels seus

La celebració del seu aniversari no només va ser un moment d'alegria personal, sinó també un recordatori del suport incondicional que rep de la seva comunitat. Mariona Escoda continua demostrant que, més enllà del talent, la seva proximitat i autenticitat són les claus de la seva connexió amb el públic.

El futur de Mariona Escoda en la música catalana es presenta brillant. Els seus fans esperen amb ànsia les seves pròximes actuacions i les sorpreses que, sens dubte, té preparades. Davant aquest panorama, ens preguntem quins nous reptes afrontarà Mariona en aquest nou any de vida. Aviat ho sabrem.