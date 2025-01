'Com si fos ahir' del 21 de gener: El Víctor la fa grossa a la consultoria

Aquest dimarts 21 de gener de 2025 arriba carregat de situacions que posaran a prova la paciència i la determinació d’alguns personatges. La primera gran sacsejada gira al voltant de l’Eva i el Rodri. Després de tot el que ha passat, l’Eva ha decidit tallar en sec qualsevol contacte amb ell i, per aquest motiu, ha reunit totes les coses que el Rodri tenia a casa seva.

La idea és portar-ho tot al gimnàs perquè ell ho reculli sense necessitat de veure’s les cares. L’estratègia, a priori, hauria de servir perquè l’Eva pugui girar full i deixar enrere el mal tràngol. Ara bé... tots sabem com és l’Eva.

Tanmateix, el Rodri no sembla disposat a desaparèixer tan fàcilment. Sospitant que l’Eva vol eludir-lo, decideix presentar-se al gimnàs abans d’hora per intentar sorprendre-la i, potser, aprofitar el moment per dir-li tot allò que encara no ha pogut expressar. El Rodri també parla amb l’Andreu. Inicialment l’infermer el posa a lloc però després li acaba fent pena. El Rodri diu que tornarà a Mallorca. Una altra mentida?

Canvi de nom a la consultoria

Mentrestant, a la consultoria, el Miquel i la Cèlia faran canvis. Una de les propostes que han consensuat és canviar el nom de l’empresa, tot un gest simbòlic per iniciar una nova etapa amb energies renovades. Cuevas i Molins canviarà de nom sense la Gemma. No obstant això, el Víctor, que fins fa poc aspirava a guanyar més pes a la consultoria, es troba en un moment delicat.

Ell no ha encaixat gens bé la jugada que han fet la Cèlia i el Miquel, i viu aquesta transformació com una pèrdua de control i de reconeixement. El seu caràcter competitiu l’empeny a buscar tota mena de subterfugis per qüestionar les capacitats de la Cèlia, sembrant dubtes i malfiances entre els companys. Aquest joc brut afecta la Cèlia, que comença a patir per la seva imatge i la confiança que els altres podrien perdre en ella. L’actitud del Víctor és molt negativa. Menysprea la Cèlia, que ara és la seva cap, i el Miquel tampoc fa gaire cosa per evitar-ho.

La Naiara s'amaga del Karim

Finalment, la Naiara es troba amb un nou capítol en la seva relació amb el Karim. Després de la nit que van passar plegats i de les expectatives que ell semblava tenir, la Naiara ha optat per tallar d’arrel qualsevol possibilitat de reobrir aquella història. La casualitat (o el destí) fa que tornin a coincidir en una pràctica, i el Karim, que no vol donar-se per vençut, intenta fer-se el simpàtic amb ella. També veurem que el Marcel perd unes claus. Tindrà alguna cosa a veure amb aquesta trama?

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 21 de gener de 2025?

L'episodi del dimarts 21 de gener començarà a les quatre i tres minuts i durarà gairebé quaranta minuts. Com cada dia, després del 'Cuines'. A TV3 i a la plataforma 3cat.