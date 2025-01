Maria Nicolau emociona els seus fans amb aquesta recepta

Maria Nicolau és una coneguda xef catalana que defensa la cuina tradicional. És molt activa a les xarxes socials, on comparteix el seu dia a dia amb els seus seguidors. Al seu compte de Twitter, Nicolau va compartir una imatge de les brases perfectes per preparar un dels plats més fàcils i més rics de la nostra gastronomia.

"El luxe màxim", va dir sobre les patates al caliu. No hi ha elaboració i és molt fàcil. Cal embolicar-les i posar-les dins la foguera.

| @Som3Cat

La recepta: Patates al caliu

Les patates al caliu, un plat típic de la cuina catalana, destaquen per la seva simplicitat i el sabor fumat que aporta la cocció en brases. És una recepta que no requereix ingredients complicats, però que sí que demana paciència i cura en la seva elaboració.

Ingredients i elaboració

Patates de mida mitjana (millor si són de pell fina). Sal gruixuda. Oli d'oliva verge extra i herbes aromàtiques com romaní o farigola. Pel que fa a la seva preparació, es recomana utilitzar llenya o carbó natural. És important esperar fins que les brases estiguin en el seu punt òptim, amb un color rogenc i sense flames.

Embolicar les patates. Renta bé les patates i eixuga-les. Si es desitja, es poden embolicar en paper d'alumini per evitar que la pell es cremi en excés.

Col·locar a les brases. Enterra lleugerament les patates entre les brases i deixa que es cuinin durant uns 30-40 minuts, depenent de la mida. Gira-les ocasionalment per assegurar una cocció uniforme.

Servir. Un cop cuites, retira-les de les brases i treu-les del paper d'alumini (si l'has fet servir). Afegeix sal gruixuda al gust i un raig d'oli d'oliva verge extra. Per a un toc addicional, espolsa herbes aromàtiques.

Propostes i maridatge

Aquest plat pot servir-se com acompanyament o com a protagonista d'un àpat senzill, acompanyat d'embotits o formatges locals. I, lògicament, un vi blanc o negre de la terra, potenciarà el sabor i formarà un plat perfecte.

| 3Cat, Maria Nicolau, duha127 de Getty Images Pro

Llibres publicats per Maria Nicolau

A més de la seva tasca a la cuina, Maria Nicolau ha demostrat ser una excel·lent divulgadora gastronòmica. El 2022, va publicar el seu llibre "Cuina o barbàrie", un manifest sobre la importància de la cuina com a acte cultural i de resistència davant el ritme frenètic de la vida moderna. En aquesta obra, Nicolau no només comparteix receptes, sinó també reflexions sobre l'acte de cuinar com un mitjà per connectar amb les nostres arrels i amb els altres.

L'èxit de "Cuina o barbàrie" la va consolidar com una autora respectada, obrint les portes a futures publicacions en les quals promet seguir explorant els valors de la cuina tradicional i sostenible.