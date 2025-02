Tragèdia mortal per l'atac del gos de la família a un nadó d'11 mesos

Una terrible tragèdia ha sacsejat la tranquil·la localitat de Fonollosa, a la comarca del Bages, on un nadó de només 11 mesos ha perdut la vida després de ser atacat pel gos de la família. El succés va ocórrer dijous al domicili familiar, deixant una profunda commoció a la comunitat i mobilitzant els cossos de seguretat i emergències.

Segons informacions avançades pel diari El País i confirmades per l'Agència Catalana de Notícies (ACN), el menor va patir greus lesions provocades per l'atac de l'animal, les quals van resultar fatals malgrat els esforços dels equips mèdics desplaçats al lloc.

Investigació en curs

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies exactes del succés. Si bé les autoritats han confirmat que es tracta d'un incident ocorregut dins de l'àmbit familiar, han evitat donar detalls addicionals sobre la dinàmica dels fets. Fonts policials han indicat que, per ara, la mort del nadó es considera accidental, encara que les perquisicions continuen per determinar si hi va haver alguna negligència o factor que propiciés el fatal desenllaç.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també va intervenir en l'operatiu, enviant una unitat al domicili juntament amb un equip de suport psicològic per atendre els familiars, que es troben en estat de xoc després de la pèrdua.

Consternació a la comunitat

La notícia ha causat una gran commoció entre els veïns de Fonollosa, una petita població de poc més de 1.000 habitants. Alguns residents han expressat la seva sorpresa i tristesa pel que ha passat, descrivint la família com a persones responsables i estimades a la comunitat. "No podem creure-ho, és una autèntica desgràcia", comentava un veí visiblement afectat.

L'Ajuntament del municipi no ha emès un comunicat oficial fins al moment, però s'espera que en les pròximes hores es pronunciï sobre el succés. Així mateix, no es descarta la possibilitat de realitzar algun acte de suport o dol en memòria del menor mort.

Seguretat i prevenció amb animals domèstics

Aquest tràgic cas ha reavivat el debat sobre la seguretat en la convivència amb gossos dins de les llars, especialment en presència de nens petits. Encara que la raça de l'animal no ha estat confirmada oficialment, els experts recorden la importància d'educar i socialitzar adequadament els gossos, així com supervisar qualsevol interacció amb menors.

Els especialistes en comportament animal destaquen que els atacs de gossos a nens poden deure's a diversos factors, com la por, l'instint de protecció del territori o una mala interpretació dels gestos del menor. En aquest sentit, recomanen prendre mesures de prevenció, com ensenyar als nens a interactuar correctament amb els animals i evitar deixar-los sols sense supervisió.