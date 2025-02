'Com si fos ahir' del 25 de febrer: Un misteri envolta la Itziar

Segon capítol de la setmana a ‘Com si fos ahir’. Comença amb una festa però tots sabem que acabarà en desgràcia. Tots estarem atents a la festa sorpresa que li han organitzat a l’Ismael, que ja farà divuit anys. La celebració, plena de rialles i preguntes inesperades, no deixa indiferent ningú. Mentre els convidats insistentment li pregunten què vol estudiar, el noi es queda una mica atordit i confós, ja que sembla que té altres plans ben diferents per al seu futur.

Moviment estrany de la Sílvia

En una altra trama, la Sílvia es prepara per revelar a la Neus que el Miqui i la Cristina es van embolicar el dia de la inauguració de la Barnateca. Segons la Sílvia, hi ha detalls que li fan pensar que potser hi ha alguna cosa oculta entre ambdós, i no es queda amb el dubte.

Què pretén ara la Sílvia amb tot això? La seva història amb el Miqui és aigua passada i tampoc li convé remenar-la. La Neus i el Francesc saben que la Sílvia va ser infidel però no amb qui. I hi haurà un daltabaix si se sap.

L'Aniol té un gest amb la Itziar

Mentrestant, l’Ivan acompanya la Itziar en una sortida molt especial: han d’anar a veure el pis de la seva mare abans que, qui sap, es vengui. Aquesta visita té un toc nostàlgic i d’urgència, ja que es converteix en una última oportunitat per recordar el passat familiar i potser descobrir detalls amagats que només s’amagaven entre les parets d’aquell habitatge.

Mentre estan allà, l’Aniol es presenta com el conciliador de la situació i li fa arribar a la Itziar una carpeta trobada al pis. Aquesta carpeta pot ser la clau per desentranyar algun misteri o, almenys, aportar informació que potser canviarà la percepció que té sobre la història familiar. Un gest que ens fa pensar que, tot i les tensions, sempre hi ha un intent de reconciliació o d’explicar el que està passant. Són uns personatges difícils d’interpretar. És l’Aniol tan rebuscat com sembla? Amaga alguna cosa la Itziar?

La Cèlia treballa en excés

Finalment, un detall interessant des de la consultoria: un client del Miquel li comenta que la Cèlia ja li ha solucionat un tema de feina, demostrant que, malgrat tots els enfrontaments i dificultats, hi ha moments en què els personatges troben l’oportunitat de treballar en equip i ajudar-se mútuament. Ho veurà amb mals ulls el Miquel? La Cèlia treballa massa.

On i a quina es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 25 de febrer de 2025?

Aquest nou episodi de “Com si fos ahir” s’emet dimarts i comença a les quatre i un minut de la tarda. Tindrà una durada de trenta-nou minuts i es podrà veure en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.