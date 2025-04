La casa d'en Peyu on t'encantaria viure

TV3 està intentant convèncer l'audiència a través de l'entreteniment i d'explicar la vida dels personatges públics i estimats. 'Entre quatre parets', presentat per Núria Moliner, consisteix en una trobada a la casa del famós. L'objectiu és entrevistar-lo de manera informal, però també conèixer on viu. Una cosa semblant a 'El Convidat' d'Albert Om, però amb alguna diferència important.

Al llarg de diversos programes, hem vist cases molt diferents. L'actriu Patrícia Bargalló, coneguda per les seves intervencions en sèries de TV3 com 'El Cor de la Ciutat' o 'Com si fos ahir', entre moltes altres, va explicar que vivia d'okupa des de fa molts anys. No paga lloguer ni hipoteca i n'està orgullosa. És la seva manera de protestar contra, diu, el sistema capitalista i d'"especulació immobiliària".

Peyu, a diferència de l'actriu, viu a la Catalunya rural, a Muntanyola, a Osona. Viu amb la seva parella, qui a més de ser la seva companya de vida també és la seva companya de negoci. Tenen una empresa d'elaboració de productes làctics, com formatges o iogurts. Una feina que compagina amb les seves intervencions a TV3. Hem volgut compartir amb vosaltres les imatges de casa seva.

'Entre Quatre Parets', el programa del moment

"Entre quatre parets" és un programa de TV3 presentat per l'arquitecta i comunicadora Núria Moliner. Estrenat l'1 d'abril de 2025 a la plataforma 3Cat, el programa ofereix una mirada íntima als habitatges i estils de vida de deu personalitats destacades de la cultura catalana.

Cada episodi, d'aproximadament 30 minuts, combina entrevistes personals amb un recorregut pels espais habitats pels convidats, explorant temes com el disseny, l'arquitectura, la sostenibilitat i les històries personals que es reflecteixen en les seves llars.​

Entre els protagonistes d'aquesta primera temporada es troben figures com l'exfutbolista Bojan Krkić, l'actriu Carol Rovira, l'humorista Peyu, l'escriptor Bob Pop, la il·lustradora Rocío Quillahuaman, la influencer Nina Urgell, la xef Martina Puigvert, l'escriptora Anna Viladomiu, el músic El Petit de Cal Eril i l'actriu Patrícia Bargalló.

El programa destaca pel seu enfocament sensible i curiós, permetent als espectadors descobrir no només els espais físics, sinó també les històries i emocions que els habiten