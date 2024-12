Ni Bad Gyal ni Rosalía: El cantant que publica el seu primer disc íntegrament en català

Catalunya ha vist néixer grans artistes de renom internacional com Rosalía i Bad Gyal. Els qui han conquerit la indústria musical amb estils innovadors i lletres que han calat en milions de persones.

Tot i això, resulta curiós que, malgrat les seves arrels catalanes, aquests famosos artistes han optat majoritàriament per expressar-se en altres idiomes com el castellà o l'anglès. En el cas de Rosalía, la seva trajectòria ha estat marcada per la fusió de diversos gèneres i tradicions espanyoles, com el flamenc, gairebé sense incorporar el català a les seves lletres.

D'altra banda, Bad Gyal, coneguda pel seu talent al dancehall i reguetón, també ha construït la seva carrera amb diverses cançons en castellà i anglès, aconseguint un públic global.

L'artista català en qüestió

El cantant Miki Núñez ha estrenat aquest divendres 'La partida', el seu primer EP en la seva totalitat en català. ser una expressió profunda “del seu món interior”. En un comunicat han explicat que el primer EP íntegrament en català marca el retorn a les arrels i ofereix cançons que ha anat teixint al llarg de dos anys.

| ACN

Cada cançó, doncs, és un reflex de vivències i de moments que l'han ajudat a créixer i guarir. El treball de 'La partida' es presentarà en un concert el proper 6 de gener al Teatre Apolo de Barcelona. Segons han explicat, aquest EP té lletres on Miki Núñez parla de si mateix i de les experiències viscudes.

"Miki ens convida a endinsar-nos a la seva història a través d'aquesta recopilació de cançons introspectives", han apuntat. fet, l'EP es converteix en una mena d'automedicina, on la música es transforma en un vehicle d'emocions i autodescobriment.

Un cantant arrelat a la seva terra

Miki Núñez s'ha consolidat com un dels grans referents de la música catalana contemporània, destacant-se pel compromís amb la llengua i la cultura de Catalunya. Des dels seus inicis, l'artista de Terrassa ha publicat nombroses cançons en català i ha apostat per temes que connecten amb les arrels culturals de la seva terra.

La seva música barreja influències de pop, ska i ritmes mediterranis, creant un estil fresc i proper que ha enamorat un públic divers. Cançons com 'Escriurem' o 'No M'ho Esperava' no només han aconseguit un gran èxit, sinó que també s'han convertit en himnes. Per a una generació que cerca en la llengua materna una forma d'expressió artística i emocional.

Més enllà de la seva música, Miki Núñez és un ambaixador de la cultura catalana, portant-ne l'idioma i els valors a escenaris nacionals i internacionals. La seva participació a festivals, col·laboracions amb altres artistes catalans i el seu paper actiu en iniciatives culturals reforcen el seu compromís amb Catalunya.

La seva autenticitat i proximitat ho han posicionat com un model a seguir per a joves artistes que volen triomfar sense renunciar a la seva identitat. En un panorama musical globalitzat, Miki demostra que cantar en català no només és possible, sinó també una eina per mantenir viva i rellevant una cultura que desapareix per moments.