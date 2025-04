Conflicte d'Ainhoa Armentia amb un turista: Amenaça amb trucar a la policia

per Mireia Puig

La parella formada per Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia, que des de fa més de dos anys intenta mantenir un perfil discret després de la seva mediàtica relació, ha tornat a ser notícia. Durant una escapada romàntica a Sicília per Setmana Santa, un altercat en un restaurant ha posat en entredit la seva anhelada privacitat.

Socialité destapa l'enfrontament

Segons va relatar un testimoni al programa 'Socialité', la parella gaudia d'un dinar en un restaurant sicilià quan un comensal, sense reconèixer inicialment Urdangarin i Armentia, va decidir fotografiar la façana del local per a una ressenya.

Aquest gest va ser interpretat per Armentia com una invasió a la seva intimitat, cosa que va desencadenar una acalorada confrontació.​

El testimoni va explicar que Armentia es va acostar visiblement alterada, exclamant: "Què passa? Ja ens heu enxampat? No graveu més, fora d'aquí, deixeu-nos en pau". Davant la sorpresa, el comensal li va advertir que, si no es calmava, trucaria a la policia italiana. Mentrestant, Urdangarin va romandre al seu seient sense intervenir en la disputa. A priori el turista no havia fet res estrany però Armentia 'va treure les ungles'.

Després de l'incident, la parella va abandonar el restaurant, sent captats novament pel testimoni mentre passejaven de la mà pels carrers de la ciutat, mostrant una actitud aparentment tranquil·la.​

Silenci oficial

Fins al moment, ni Armentia ni Urdangarin han emès declaracions públiques sobre l'incident. No obstant això, el succés ha generat un debat a les xarxes socials i mitjans de comunicació sobre els límits entre la vida privada de figures públiques i el dret a la intimitat.​

Aquest episodi posa de manifest les dificultats que enfronten les parelles relacionades amb la reialesa o figures públiques a l'intentar portar una vida normal lluny de l'escrutini mediàtic. La reacció d'Armentia reflecteix la tensió constant entre la necessitat de privacitat i la realitat de viure sota l'ull públic.​

A mesura que la parella continua la seva relació, serà interessant observar com gestionen situacions similars en el futur i si aquest incident influirà en la seva interacció amb el públic i els mitjans. No obstant això també han aparegut veus crítiques amb l'actitud altiva d'Armentia.