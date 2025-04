Moviment perquè Leonor de Borbó es reuneixi amb Donald Trump

En un gir que evoca moments històrics de la monarquia espanyola, la princesa Leonor podria trobar-se pròximament amb el president Donald Trump a la Casa Blanca. Aquesta possible trobada, encara no confirmada oficialment, ha generat un notable interès tant a Espanya com als Estats Units.​

Els rumors que van guanyant pes

La princesa Leonor, de 19 anys, continua la seva formació militar a bord del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano, una travessia que l'ha portat per diversos països d'Amèrica Llatina. Actualment, es troba al Perú i té previst arribar a Nova York entre el 5 i el 10 de juny.

Durant la seva estada als Estats Units, s'especula que podria ser rebuda pel president Donald Trump a la Casa Blanca, en un acte de caràcter institucional i protocol·lari.​

Aquesta possible trobada recorda a la que va tenir lloc el 1987, quan l'aleshores príncep Felip va ser rebut pel president Ronald Reagan a la Casa Blanca, també durant la seva formació a bord del Juan Sebastián de Elcano. En aquella ocasió, l'acte va ser qualificat com a "purament protocol·lari" per la Casa Blanca.​

Per ara no hi ha res oficial

Fins al moment, la Casa Reial espanyola no ha confirmat ni desmentit la informació sobre la possible trobada entre la princesa Leonor i el president Trump. No obstant això, segons el periodista Alejandro Entrambasaguas, la Casa Reial va manifestar el seu interès en què aquesta trobada tingués lloc, i actualment s'estarien negociant els detalls de la mateixa.​

La possible trobada ha generat diverses reaccions. Alguns ho veuen com una oportunitat per enfortir les relacions diplomàtiques entre Espanya i els Estats Units, mentre que altres critiquen la falta de transparència per part de la Casa Reial. A més, s'ha assenyalat que la situació política actual entre ambdós països no és la més favorable, cosa que afegeix complexitat a la possible trobada.​

En qualsevol cas, la presència de la princesa Leonor als Estats Units ha captat l'atenció del públic i els mitjans de comunicació, que segueixen de prop cada pas de la seva formació militar i el seu paper com a futura cap d'Estat.​

A mesura que s'acosti la data de la seva arribada a Nova York, s'espera que es coneguin més detalls sobre la seva agenda i si finalment es concretarà la trobada amb el president Trump.