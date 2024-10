'Com si fos ahir' del 29 d'octubre: Gemma i Toni, crisi total

Segon capítol de la setmana a ‘Com si fos ahir’. Veurem que hi ha tres tames principals. A la primera d’elles, l'Adrià i l'Èric estan molt il·lusionats amb la presentació del Bolaños i assagen a casa. Qui més il·lusió té és l’Adrià però això podria durar poc.

El Bolaños parla amb el Quique i no li dona bones notícies. Li diu que a l’editorial han dit que és millor fer la presentació amb una booktuber ja que d’aquesta manera tindrà més difusió. És evident que el Bolaños continua amb el seu pla contra el Quique però aquest ja el va clissant. L’èxit del Bolaños, de moment, ha estat provocar una crisi de parella entre el Quique i la Cèlia. De manera sibil·lina ha aconseguit que la Cèlia es plantegi ser mare. Una idea que no fa gaire gràcia al Quique. Al capítol d’aquest dimarts veurem com discuteixen.

L'estratègia del Joel

En una segona trama, veurem que la Marta, el Salva i el Joel fan plans per passar junts la castanyada. Sembla que tot va bé però el Joel està molt preocupat. La seva mare li va confessar que estava embarassada i té por. Creu que el seu pare podrà fer-li mal al seu germà, de la mateixa manera que li va fer a ell. Això mateix li confessa a l’Ismael. A més, li demana a l'Ismael que l'ajudi a espiar el seu pare.

S'accentua la crisi entre la Gemma i el Toni

Finalment continuarem veient com s’ensorra el matrimoni Gemma-Toni. Un matrimoni que va morir el dia de l’incendi malgrat que cap dels dos, especialment la Gemma és capaç de veure-ho clarament. El Toni està desesperat i busca a qui sigui perquè treballi amb ell a l’autoescola i no estar sol. Tant la Naiara com el Toni petit, els seus fills, com la Gemma li van dir que no.

La Gemma decideix implicar-se a fons en el negoci de l'escape room amb el Valeri i la Patri. Això fa que la parella Gemma-Toni trontolli encara més. Ell encara se sentirà més sol quan veu que la seva parella prefereix implicar-se en negocis amb altres persones abans que amb ell.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del 29 d’octubre de 2024?

L’episodi començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Segons la programació oficial de TV3 tindrà una durada de trenta-set minuts comptant la pausa publicitària. Com sempre, s’emetrà en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma també es podrà mirar en diferent en qualsevol moment que vulguis.

Recordeu que aquesta setmana només hi haurà quatre episodis de ‘Com si fos ahir’. Divendres, dia de Tots Sants, és festiu. I com passa sempre amb els festius hi ha programació especial a TV3 i la sèrie de sobretaula no s’emetrà.