Natalia de Santiago, experta en finances, et pot salvar la vida si tens entre 20 i 40 anys

L'última dècada ha portat una profunda transformació en l'economia domèstica, especialment per a qui es troba entre els 20 i els 40 anys. Mentre els preus de l'habitatge i els béns bàsics han pujat a un ritme imparable, els salaris han mostrat una evolució molt més lenta, cosa que ha tensionat la capacitat d'estalvi i la tranquil·litat financera de bona part de la població jove i adulta.

Moltes persones es troben a la cruïlla de voler estalviar, però sense saber per on començar ni com evitar els errors més comuns. En aquest context, el missatge de Natalia de Santiago adquireix una rellevància especial.

Resulta significatiu que l'experta en finances aposti per una aproximació realista i allunyada de grans capitals, quelcom fonamental en una època on la microeconomia, és a dir, l'economia de cada casa, defineix el benestar real de les persones. No és la primera vegada que ens dona consells. En un dels podcasts més escoltats del moment, Natalia va confessar que un dels seus primers objectius personals va ser constituir un coixí financer suficient per cobrir tres mesos de despeses.

Aquesta simple estratègia pot ser determinant davant de qualsevol imprevist, com una avaria important o una despesa mèdica inesperada, permetent mantenir els plans de futur intactes i evitant caure en el parany del deute o del sobreendeutament.

El coixí de tres mesos, l'escut davant dels imprevistos

Natalia de Santiago insisteix en la importància de construir primer un coixí d'emergència, equivalent a tres mesos d'ingressos nets. Segons la seva opinió, aquest fons és el primer pas ineludible per a qualsevol persona que vulgui prendre el control de les seves finances.

La clau rau a automatitzar l'estalvi, transferint una quantitat fixa a l'inici de cada mes, abans de destinar els diners a qualsevol altra despesa. Aquest enfocament, que compara amb la disciplina de practicar esport a primera hora del dia, ajuda a crear un hàbit sòlid i resistent a les temptacions del consum immediat.

La funció d'aquest coixí va més enllà de proporcionar tranquil·litat. Serveix també per protegir-se davant de la inflació, aquell fenomen invisible que va restant poder adquisitiu als estalvis any rere any. Natalia recorda que, en els darrers vint anys, la inflació acumulada a Espanya ha superat el 55 %.

Això vol dir que qui hagués guardat mil euros en un compte corrent el 2004, avui només podria comprar la meitat de béns i serveis amb aquests diners. Deixar els estalvis immobilitzats pot tenir conseqüències greus per al patrimoni personal.

La inversió com a segon pas: el poder de l'interès compost

Superada la primera etapa de l'estalvi, Natalia de Santiago anima a fer el salt a la inversió, encara que sigui amb petites quantitats. Per a ella, el fonamental no és la xifra exacta, sinó la regularitat i l'horitzó temporal. Aporta una dada reveladora: invertir cinquanta euros al mes, durant diversos anys, pot multiplicar el capital inicial gràcies a l'interès compost.

Aquesta fórmula, segons explica, permet que els diners comencin a generar rendiments, i aquests rendiments al seu torn produeixin més beneficis, de manera que el creixement es torna exponencial i no només lineal.

La popularització de productes com els fons d'inversió ha obert l'accés a aquests mecanismes a cada vegada més persones. L'experta assenyala que, tot i que hi ha milers de fons al mercat i la decisió pot aclaparar, l'essencial és començar i aprendre sobre la marxa, sempre amb un enfocament diversificat i d'acord amb el perfil de risc de cadascú.

Insisteix també a no deixar-se portar per la por o la inèrcia: mantenir els estalvis en comptes sense rendibilitat és la manera més segura de perdre valor al llarg del temps. En canvi, invertir de manera disciplinada, encara que sigui en petites dosis, permet combatre l'erosió de la inflació i augmentar les possibilitats d'assolir la tan desitjada llibertat financera.

Decisions intel·ligents per a una jubilació més tranquil·la

Natalia de Santiago subratlla que l'error més comú entre qui té entre 20 i 40 anys és no començar a pensar en la jubilació amb prou temps. Encara que pugui semblar prematur, l'experta recalca que la diferència entre començar a invertir als 25 o als 35 anys pot traduir-se en desenes de milers d'euros en arribar a l'edat de retir.

El secret és deixar que el temps jugui a favor de l'estalviador, aprofitant al màxim el creixement compost i l'efecte bola de neu de les aportacions regulars.

No menys important és prestar atenció a la fiscalitat dels productes d'estalvi a llarg termini. Segons adverteix, rescatar de cop un pla de pensions pot sortir car des del punt de vista fiscal. La seva recomanació passa per fer el rescat de manera esglaonada i reinvertir els beneficis fiscals, de manera que els diners segueixin creixent i el cost fiscal es reparteixi de manera eficient. La clau és dissenyar una estratègia adaptada a les circumstàncies personals i no deixar-se portar pel curtterminisme.

A través d'aquests consells, Natalia de Santiago ofereix una fulla de ruta pràctica i adaptada a la realitat de qui vol prendre el control de les seves finances sense grans ostentacions ni riscos innecessaris. La seva proposta es resumeix en tres passos fonamentals: crear un coixí d'emergència, automatitzar l'estalvi i apostar per la inversió a llarg termini.

Amb constància, paciència i una mentalitat inversora, fins i tot qui parteix de salaris modestos pot assentar les bases d'una economia domèstica més robusta, segura i orientada al futur. Així, el missatge és clar: no cal guanyar molt per viure amb llibertat financera, sinó començar com més aviat millor, aprendre sobre la marxa i deixar que el temps faci la resta.