El moviment de Meghan Markle i el príncep Harry amb els seus fills

Meghan Markle i el príncep Harry han tornat a trencar patrons. En una recent entrevista al podcast Aspire with Emma Grede, Meghan va compartir una pràctica que ha sorprès molts

La família ha instal·lat una parada a l’hort de Montecito on Lilibet i Archie sembren verdures per després vendre-les o compartir-les amb la comunitat. Amb això, volen ensenyar als seus fills el valor de l’esforç, la paciència del cultiu i l’agraïment pel que s’obté de manera conscient

La lliçó del cultiu en família

En la seva conversa amb Emma Grede el passat 17 de juny, Meghan va descriure com conversen amb els seus fills. Els pregunten sobre compartir la seva collita amb la comunitat, o sobre què fer amb els diners en cas de no ser així i voler vendre-la. No és només jardineria. És un projecte d’aprenentatge vital que ensenya gestió, generositat i hàbits de sostenibilitat

Aquest tipus d’activitats encaixen amb la visió que el matrimoni comparteix. Una educació allunyada de l’ostentació, centrada en valors i vivències reals, quelcom que difereix clarament dels mètodes d’altres membres de la família reial

Reaccions i suport a les xarxes socials

La iniciativa ha rebut aplaudiments a les xarxes i premsa especialitzada. Una usuària va comentar a Twitter després de conèixer la història: “Això sí que és criar en valors, no amb privilegis”. Els seguidors celebren que, tot i mantenir la privacitat, Meghan i Harry evitin caure en el sensacionalisme i eduquin amb coherència

En mitjans com ABC España també destaquen com els nens s’han convertit en protagonistes subtils del contingut de Meghan, participant sense exhibició excessiva

Vida a Montecito i transició educativa

Des de la seva mudança el 2020, els Sussex viuen en una luxosa residència a Califòrnia amb piscina, galliner i hort hellomagazine.com. El cultiu ha estat una constant. Meghan, al seu podcast, ja va subratllar la importància d’ensenyar als seus fills el valor de les coses i els negocis en família

Aquest enfocament contrasta amb l’educació dels Cambridge, immersos en tradicions reials i aparicions formals. Archie i Lilibet, però, gaudeixen d’una criança més propera, amb contacte directe amb la natura, la comunitat i tasques quotidianes

L'equilibri entre visibilitat i privacitat

La decisió de compartir aquest vessant en un podcast públic no ha passat per alt. Hi ha els que critiquen a Meghan per mostrar als nens. Assenyalen que podrien ressentir-se'n quan siguin grans. Amb tot, a través d'aquest enfocament, els Sussex aconsegueixen donar context i propòsit a allò que comparteixen.