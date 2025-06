La foto de Miki Núñez i Sara Roy que encanta als seus fans

Miki Núñez i Sara Roy tornen a acaparar titulars, aquesta vegada per una tendra instantània que ha enamorat els seus fans. Es tracta d'una foto publicada a Instagram, on la parella apareix abraçada, amb els seus dos gossos, Blu i Babel, en un entorn natural. Darrere del retrat casual s'hi amaga molt més: la consolidació d'una relació que va començar entre bambolines de la música.

Un clic que conta una història

La imatge va ser compartida recentment per Miki al seu perfil oficial, juntament amb un breu missatge ple de complicitat. Una escapada a Zumaia, al País Basc, on se'ls veu gaudint d'un capvespre amb els seus gossos.

Els seguidors es van bolcar amb "On és l'anell?", o "Àlbum familiar ja!", mentre el post desbordava emojis de cors. Aquesta fotografia no només ratifica el seu amor, sinó que l'emmarca en una atmosfera de vida quotidiana lluny de festivals o catifes vermelles.

| Canva

De la gala People in Red a una vida íntima en parella

La història d'amor pública de la parella va començar el novembre de 2019, durant la gala benèfica People in Red per lluitar contra la sida. Va ser allà on es van fer el seu primer petó davant la premsa, segellant un festeig que es rumorejava des de l'estiu d'aquell any.

Miki va reconèixer aleshores que la Sara havia estat el seu "amor platònic" després de veure-la a l'Acadèmia d''Operación Triunfo'. Admet haver fingit primeres converses a través d'Instagram abans de segellar l'enamorament.

Des de llavors, la relació ha evolucionat de manera discreta però constant. Tot i que tots dos són músics, han optat per compartir moments del seu dia a dia més que les llums del món de l'espectacle.

| Instagram: @lauraescanes

Publicacions a xarxes que transcendeixen la pantalla

A finals de gener d'aquest any, el cantant va publicar un vídeo a TikTok juntament amb la Sara i dos amics, celebrant l'aniversari del gos Babel. El clip mostrava balls improvisats a la neu i rialles compartides, un gest espontani que va consolidar la imatge d'una parella unida tant a nivell personal com social.

Mesos enrere, una altra escapada en furgoneta cap a paisatges naturals es va fer viral per la tendresa del moment: la Sara cuinant a l'interior de la camper mentre en Miki documentava l'escena. A les seves històries d'Instagram van incloure preses des de la finestra que reflectien un despertar en plena natura.

Context, carrera i harmonia

Miki Núñez, finalista d'OT 2018 i representant espanyol a Eurovisió 2019, connecta cada cop més amb la seva faceta més personal. Avui dia, compagina la música amb la televisió —ha protagonitzat formats com 'Eufòria' a TV3 o 'Got Talent España'— i l'afecte cap a Sara Roy, cantant catalana que va iniciar la seva trajectòria en grups com Macedònia o en talent shows com 'Factor X'.

| TV3

La Sara, dos anys més jove que en Miki, ja va deixar clar el seu pes en aquesta història quan van cantar junts la versió de 'Marvin Gaye' en una sala de Manresa abans de ser vistos en públic. Des de llavors, han anat teixint una relació basada en la complicitat, el professionalisme compartit i l'estima per la seva petita «família de quatre»: dos humans i dos gossos.

No és habitual veure una parella mediàtica construint la seva història entre viatges, xarxes i convivència amb mascotes, sense ostentació ni estridències. L'última foto d'en Miki i la Sara va deixar clar que avui prefereixen l'autenticitat per sobre de l'espectacle.