La princesa Leonor de Asturias, de 19 anys, es troba immersa en una etapa crucial de la seva formació militar a bord del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano. Aquesta travessia, que va començar l'11 de gener passat a Cadis, té una durada prevista de sis mesos i recorrerà més de 17.000 milles nàutiques, amb escales en vuit països diferents.

Primeres dificultats a alta mar

Durant les primeres setmanes de navegació, la princesa i els seus companys van enfrontar diversos desafiaments propis de la vida marítima. Entre ells, les inclemències del temps i el moviment constant del vaixell van provocar en Leonor episodis de mareig i nàusees, símptomes comuns en aquells que s'adapten a la vida en alta mar.

| XCatalunya, Vogue Spain

Arribada al Brasil i activitats a terra

El 14 de febrer, el Juan Sebastián de Elcano va atracar al port de Salvador de Bahia, Brasil, marcant la primera escala a Amèrica d'aquesta travessia. L'arribada va ser celebrada amb una càlida recepció que va incloure una batucada local, reflectint la rica cultura brasilera. Durant la seva estada, la princesa Leonor i els guàrdies marins van participar en activitats culturals i commemoratives, enfortint els llaços històrics entre Espanya i Brasil.

La preocupació de la reina Letícia

Davant els informes sobre els malestars de la seva filla durant la travessia, la reina Letícia va mostrar una notable inquietud. Encara que no s'ha confirmat oficialment un viatge de la reina al Brasil, fonts properes indiquen que ha estat en constant comunicació amb l'equip a bord del Juan Sebastián de Elcano per mantenir-se informada sobre la salut i el benestar de la princesa Leonor. Aquesta actitud protectora ha generat debats sobre si la reina està tractant la seva filla com una "nena bombolla", sobreprotegint-la en una etapa dissenyada per fomentar la seva independència i fortalesa.

| Casa Real, XCatalunya

Bombolla

La formació militar de la princesa Leonor està dissenyada per preparar-la en el seu futur rol com a monarca, dotant-la d'experiències que enforteixin el seu caràcter i lideratge. Si bé és natural que una mare es preocupi per la salut de la seva filla, especialment en condicions exigents com les d'una travessia naval, és essencial trobar un equilibri que permeti a la princesa superar les complicacions vinculades a la seva formació, desenvolupant així la resiliència i autonomia necessàries per al seu futur paper en la Corona.