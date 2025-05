El moviment de Juan Carlos I que fa rabiar Letícia Ortiz

per Pol Nadal

En un inesperat gir que ha sacsejat els fonaments de la Casa Reial, el rei emèrit Juan Carlos I ha reservat un vol amb destinació a la República Dominicana, amb l'aparent intenció de reunir-se amb la seva neta, la princesa Leonor, durant la seva escala a Santo Domingo a bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano.

Aquest moviment ha generat tensions palpables en el si de la família reial, especialment amb la reina Letizia, qui ha expressat el seu descontentament davant la possibilitat d'aquesta trobada no autoritzada.

Un viatge que fa reaparèixer velles tensions

La relació entre Juan Carlos I i la reina Letícia ha estat, des de fa anys, un terreny minat per diferències irreconciliables. Des dels primers dies de Letizia a la Zarzuela, l'emèrit no va amagar la seva desaprovació cap a la llavors periodista, arribant fins i tot a suggerir al seu fill, el rei Felipe VI, que considerés el divorci. Aquests antecedents han marcat una distància que, lluny d'escurçar-se, sembla ampliar-se amb cada nou episodi.

| Casa Real, XCatalunya

La decisió de Juan Carlos de viatjar a la República Dominicana coincideix amb l'arribada de Leonor a Santo Domingo, última parada del vaixell escola abans del seu retorn a Espanya. Segons fonts properes, l'emèrit planeja allotjar-se a l'exclusiva Casa de Campo, propietat del seu amic Pepe Fanjul, conegut com un dels "Reis del Sucre". Aquest enclavament privat li proporcionaria la discreció necessària per a una trobada amb la seva neta, encara que sense el consentiment dels reis actuals.

Reaccions i mesures de la Casa Reial

La reina Letizia, ferma defensora de la privacitat i el benestar de les seves filles, ha mostrat la seva oposició a aquesta trobada. Fonts properes a la Casa Reial indiquen que Letícia considera inapropiat que Leonor es reuneixi amb el seu avi en un context no oficial i sense la supervisió adequada. El rei Felipe VI, per la seva banda, es troba en una posició delicada, intentant mediar entre el desig del seu pare i les preocupacions de la seva esposa.

Aquest episodi se suma a una sèrie de discrepàncies que han marcat la dinàmica familiar en els últims anys. Des de l'abdicació de Juan Carlos el 2014, la família reial ha intentat projectar una imatge d'unitat i renovació, però els gestos de l'emèrit, com aquest viatge, semblen contradir aquests esforços.

| YouTube: El HuffPost

Un futur incert per a la imatge de la monarquia

La possible reunió entre Juan Carlos I i la princesa Leonor a la República Dominicana planteja interrogants sobre la cohesió i el control dins de la família reial. Mentre la Casa Reial treballa per modernitzar la seva imatge i acostar-se a la ciutadania, accions com aquesta podrien trencar aquests avenços i fer reviure crítiques sobre la institució.

La situació actual reflecteix les complexitats d'una monarquia que, encara que busca adaptar-se als temps moderns, continua lidiant amb les ombres del seu passat recent. La decisió de Juan Carlos d'intentar una trobada amb la seva neta sense el suport de la Casa Reial podria tenir repercussions tant en l'esfera privada com en la percepció pública de la institució.

| YouTube: LibertadDigital

En aquest context, queda per veure com gestionarà la Casa Reial aquest nou desafiament i quines mesures prendrà per preservar l'estabilitat i la imatge de la monarquia a Espanya.