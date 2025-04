Una foto oficial de la Casa Reial demostra l'enèsim privilegi de Leonor de Borbó

Enmig de la seva travessia a bord del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano, la princesa Leonor torna a ser el centre d'atenció. Després de les recents imatges en què se la veia gaudint de moments d'oci a platges i discoteques, la Casa Reial ha difós noves fotografies que busquen mostrar el seu compromís i esforç en la formació naval. No obstant això, una d'aquestes imatges ha generat debat: en ella, Leonor apareix hissant veles juntament amb sis companys, però és l'única que porta guants.

La Casa Reial surt perjudicada

La fotografia en qüestió mostra la princesa Leonor participant en les tasques d'hissat de veles, una tasca exigent que forma part de la seva formació a bord de l'Elcano.

Mentre els seus companys realitzen la tasca amb les mans descobertes, Leonor utilitza guants, cosa que ha cridat l'atenció de mitjans internacionals com el diari alemany Bild. Aquest detall ha estat interpretat per alguns com un indici de tracte preferencial cap a l'hereva al tron espanyol.

La Casa Reial ha compartit aquestes imatges coincidint amb l'equador del viatge d'instrucció, que va començar l'11 de gener a Cadis i conclourà el 14 de juliol a Marín.

Durant aquest període, Leonor i els seus companys guàrdies marins han recorregut diverses escales, incloent Salvador de Bahia, Montevideo, Valparaíso i pròximament El Callao al Perú. Les activitats a bord inclouen maniobres, classes teòriques i tasques de manteniment del vaixell.

La versió oficial que no convenç a ningú

Davant la polèmica suscitada per l'ús de guants per part de la princesa, fonts properes a la Casa Reial han explicat que es tracta d'una mesura de seguretat. Atès que Leonor participa en tasques que impliquen manipular cordes i pujar als màstils, l'ús de guants és recomanable per protegir les mans de possibles lesions.

No obstant això, la imatge ha generat diverses reaccions a les xarxes socials i mitjans de comunicació. Mentre alguns consideren que es tracta d'una mesura lògica i necessària, altres ho veuen com un símbol dels privilegis associats a la seva posició. Si és per aquest motiu, per què els seus companys no porten guants?

Aquest debat s'afegeix a les crítiques anteriors sobre la difusió d'imatges que busquen projectar una imatge d'esforç i compromís per part de l'hereva.