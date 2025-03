Juliana Canet menteix: Ter Stegen la posa a lloc pel motiu de la seva separació

per Pol Nadal

El porter del FC Barcelona, Marc André Ter Stegen, ha publicat un dur comunicat a les seves xarxes socials en què critica amb duresa els mitjans de comunicació de Catalunya i, molt especialment, la comunicadora de Catalunya Ràdio, Juliana Canet. La mateixa havia assegurat que Daniela Jehle li havia estat infidel amb el seu entrenador personal i que aquest era el motiu de la ruptura.

Afegeix Canet que el porter blaugrana feia setmanes que vivia en un hotel de la ciutat comtal. Una cosa que podria ser veritat i que, de fet, el porter alemany no desmenteix. Però el que sí que és contundent és desmentir l'engany amorós i demanar que no es taqui el nom de la mare dels seus fills. El comunicat s'ha fet viral i els usuaris de xarxes socials estan sent molt crítics amb la influencer catalana.

Des de Xcatalunya.cat, a través del nostre col·laborador Rubèn Novoa, ja hem destacat la falsedat de la notícia. El mateix Novoa, recorda que la credibilitat de Canet és qüestionable, ja que va ser la mateixa que es va inventar que Rosa Peral havia quedat embarassada a la presó.

Des d'aquest digital, fa uns dies ens havíem fet ressò de la notícia, sempre destacant que la font era Juliana Canet i mai afirmant com a pròpies les seves paraules. Ara, el mateix interessat ha desmentit les mateixes i ha afirmat que la ruptura i la decisió d'emprendre camins per separats no té res a veure amb la infidelitat.

Marc André Ter Stegen, una vida entre el Borussia Mönchengladbach i el FC Barcelona

Va iniciar la seva carrera a les categories inferiors del Borussia Mönchengladbach, debutant amb el primer equip el 2011. Durant la seva etapa al club alemany, va disputar 108 partits a la Bundesliga i va ser reconegut com un dels millors porters de la lliga. ​

El 2014, Ter Stegen va fitxar pel FC Barcelona, on ràpidament es va consolidar com una peça clau de l'equip. En la seva primera temporada, va contribuir a la conquesta del triplet: La Lliga, la Copa del Rei i la UEFA Champions League. Al llarg de la seva trajectòria al Barça, ha guanyat múltiples títols, incloent cinc lligues, cinc Copes del Rei i una Champions League. ​

En la temporada 2022/23, Ter Stegen va tenir un rendiment excepcional, guanyant el seu primer Trofeu Zamora en encaixar només 18 gols a La Lliga i mantenir 26 porteries a zero, igualant el rècord establert per Paco Liaño en la temporada 1993/94. ​

A nivell internacional, ha representat Alemanya en diverses categories. Va ser campió del Campionat Europeu Sub-17 el 2009 i va debutar amb la selecció absoluta el 2012. Va participar a l'Eurocopa 2016 i a la Copa Confederacions 2017, on Alemanya es va coronar campiona. ​

Al setembre de 2024, Ter Stegen va patir una greu lesió en trencar-se el tendó rotulià del genoll dret durant un partit contra el Villarreal.

Malgrat els desafiaments recents, Ter Stegen continua sent una figura fonamental al FC Barcelona i a la selecció alemanya, destacant pels seus reflexos, joc amb els peus i lideratge al camp.