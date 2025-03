Xavi Hernández tempta un jugador del Barça

El FC Barcelona travessa un moment delicat amb diversos dels seus jugadors importants, especialment al centre del camp. La competència interna, sumada a decisions tècniques recents, ha generat inquietud en alguns futbolistes clau. Una de les figures que actualment viu una situació complicada és un dels joves talents de La Masia, qui veu perillar el seu protagonisme a causa de les preferències tàctiques de l'entrenador Hans-Dieter Flick.

És Gavi, qui, segons El Nacional, es troba en una posició incòmoda dins de la plantilla blaugrana. Després de superar una llarga lesió de genoll, que el va allunyar gairebé un any complet del terreny de joc, el futbolista sevillà ha tornat a la recerca de recuperar el protagonisme que va tenir en etapes anteriors. No obstant això, el panorama actual és més complex del que s'esperava.

| Mundo Deportivo

Recentment, Gavi no va poder participar en l'enfrontament davant el Benfica a la Champions League a causa d'un procés febril. Encara que s'espera que estigui disponible per al pròxim partit de Lliga contra Osasuna, la seva titularitat està en dubte. El motiu és clar: Hans-Dieter Flick ha consolidat un centre del camp amb Frenkie de Jong, Pedri i Dani Olmo, deixant en segon pla al jove sevillà.

Les xifres del jugador aquesta temporada parlen per si soles. En el que va de campanya, Gavi ha disputat 24 partits en totes les competicions amb un balanç bastant modest: tan sols 2 gols i 3 assistències. A La Lliga EA Sports, la seva presència es limita a 443 minuts repartits en 14 enfrontaments, un temps molt reduït comparat amb temporades anteriors.

Anteriorment, amb Xavi Hernández com a entrenador, el jove migcampista va gaudir d'una continuïtat considerable, jugant un total de 6.984 minuts en 97 partits, anotant 7 gols i oferint 13 assistències.

| F.C. Barcelona

Xavi Hernández entra en escena

Precisament és Xavi Hernández qui podria oferir-li una via d'escapament al sevillà, tal com ha explicat la font anteriorment esmentada. L'actual tècnic blaugrana és un dels principals interessats a comptar amb ell en el seu pròxim projecte esportiu, presumiblement al Manchester United, on és el candidat número u per substituir Rubén Amorim. Xavi coneix perfectament les capacitats del jugador i sap com potenciar el seu talent, cosa que podria seduir Gavi per canviar d'aires.

Encara que el futbolista va renovar recentment fins al 2030, no es troba satisfet amb la seva situació actual, i aquesta incomoditat ha despertat l'interès de grans clubs europeus. El Paris Saint-Germain, entrenat per Luis Enrique, també ha posat els seus ulls en el jove migcampista com un reforç potencial, intensificant encara més els rumors sobre el seu futur.

La decisió sobre la seva continuïtat al Barça dependrà en gran mesura del rol que Flick li atorgui en els pròxims partits. No obstant això, la temptadora proposta de Xavi Hernández podria ser clau perquè Gavi decideixi prendre un nou rumb en la seva carrera. El migcampista, qui en altres temporades va ser considerat un pilar indiscutible de l'equip blaugrana, haurà de meditar bé el seu futur immediat. Mentrestant, tant l'afició com el club seguiran pendents de la seva evolució i decisions, que podrien canviar el panorama del Barça en els pròxims mesos.