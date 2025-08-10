Mor un membre de la família de Los Morancos: així ha reaccionat Jorge Cadaval

Los Morancos estan de dol. El motiu és que ha mort un membre de la seva família. I Jorge Cadaval, integrant del duet humorístic, ha reaccionat mostrant el seu dolor a les xarxes socials.
En concret, ha mort el seu cunyat Alberto Fernández, el marit de la seva germana Maite. I Jorge no ha pogut evitar compartir la trista notícia amb els seus seguidors. Ho ha fet alhora que ha deixat clar què significa per a ell aquesta dura pèrdua.
La pèrdua que ha destrossat Los Morancos
Los Morancos es dediquen a fer riure tot el país, però avui és impossible. I és que el duet està destrossat, com tota la seva família. El motiu ha estat la mort del seu cunyat Alberto, la parella de Maite Cadaval.
Ha estat el mateix Jorge Cadaval, integrant del duet humorístic, qui ha compartit la notícia a les seves xarxes socials. Ho ha fet pujant una foto de la seva germana i del marit que acaba de perdre. I al costat de la mateixa ha escrit un text carregat de tendresa i reconeixement.
Les seves paraules són un homenatge sentit a un home que es va convertir en un germà per a ell, en un amic. I, sobretot, en algú que va omplir de felicitat la Maite.
L'humorista ha començat el seu homenatge recordant com va reaccionar en assabentar-se de l'enamorament d'ella. Així, ha explicat: “Me'n recordo quan la meva germana em va dir que estava enamorada de tu. Vaig pensar: «Jorge, hauràs de compartir una de les coses més importants que la vida t'ha donat»”.
El missatge amb què Jorge Cadaval, de Los Morancos, s'acomiada del seu cunyat
Jorge Cadaval ha continuat amb un escrit que emociona per la seva sinceritat: “Al principi no sabia com eres, aquella persona que començava a entrar a casa de la mà de la meva germana. Però vaig entendre que havia de deixar fluir aquella relació que ella havia triat. I que ben triat, perquè has estat i ets el millor cunyat, el millor amic, el manetes que el meu pare trucava per resoldre qualsevol cosa”.
“Sobretot, et vas convertir en el germà que sempre va estar a prop de la meva germana i que la va fer tan feliç. Gràcies per creuar-te en aquest bonic camí que és la vida. Gràcies per fer tan feliç la meva germana i gràcies per donar-me aquests nebots als quals adoro”.
A això hi ha afegit l'integrant de Los Morancos: “Te n'has anat molt aviat, però ens deixes el cor ple. T'estimem molt… i així continuarà sent sempre”.
Aquest missatge, íntim i sentit, revela el dolor que sent per la pèrdua d'Alberto. I mostra que darrere el seu rol d'humorista hi ha un ésser humà que també pateix davant el dol.