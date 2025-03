Laura Cuevas deixa anar la bomba sobre Isabel Pantoja i Felip González

per Mireia Puig

La finca Cantora, emblemàtic refugi d'Isabel Pantoja, ha estat escenari d'innombrables històries i trobades que han capturat l'atenció del públic durant dècades. No obstant això, una recent revelació ha sacsejat els fonaments de la premsa rosa: la inesperada relació entre la tonadillera i l'expresident del Govern, Felip González.

Aquesta sorprenent connexió ha sortit a la llum gràcies a les declaracions de Laura Cuevas, filla del que va ser majoral de Cantora, durant la seva participació a 'Supervivientes 2025'.​

Qui és Laura Cuevas i per què coneix aquesta informació?

Laura Cuevas, qui va residir a Cantora fins als 24 anys, ha revelat que Felip González va visitar la finca en més d'una ocasió. Segons les seves paraules, l'exmandatari acudia per gaudir de l'hospitalitat d'Isabel Pantoja, qui li prometia degustar "els ous més rics del món" i "les millors patates".

Fins i tot, en una d'aquestes visites, González hauria participat activament en la recol·lecció de patates de l'hort de la finca. Aquestes revelacions han sorprès a molts, ja que fins ara no es coneixia públicament l'amistat entre la cantant i el polític.​

La relació entre Pantoja i González sembla haver-se forjat a través de Gaspar Zarrías, company de partit de l'expresident. Segons fonts properes, Zarrías hauria estat el nexe que va facilitar aquestes trobades a Cantora.

Isabel Pantoja valorava especialment la presència de González a casa seva, destacant la seva cultura i la profunditat de les seves converses. Després dels àpats, era habitual que el polític gaudís d'un puro al porxo, compartint xerrades sobre diversos temes amb els presents.​

Reaccions

Les revelacions de Laura Cuevas han generat un rebombori mediàtic considerable. Leticia Requejo, periodista especialitzada en temes del cor, ha confirmat que Felip González va visitar Cantora almenys en dues ocasions. A més, ha assenyalat que aquestes trobades no eren privades, sinó que comptaven amb la presència de més persones, cosa que suggereix que es tractava de reunions socials més àmplies.​

D'altra banda, Kiko Rivera, fill d'Isabel Pantoja, va compartir el 2021 una anècdota relacionada amb Felip González. Segons va relatar, durant la seva infància, una amiga de la seva mare li va regalar un marc amb una foto de l'expresident, que ell va col·locar a la seva tauleta de nit. En una ocasió, en preguntar-li a la seva mare qui era el seu avi, ella va assenyalar la fotografia en broma. Temps després, en un viatge en tren, Kiko va coincidir amb González i, creient que era el seu avi, va córrer cap a ell cridant "Avi!". Aquest episodi, que en el seu moment va ser pres com una anècdota divertida, adquireix ara un nou significat després de les recents revelacions.​

L'amistat entre Isabel Pantoja i Felip González afegeix un nou capítol a la ja per si mateixa intrigant vida de la tonadillera. Mentre el públic digereix aquesta inesperada connexió, sorgeixen preguntes sobre la naturalesa i profunditat de la seva relació. Hi haurà més detalls per descobrir sobre aquestes trobades a Cantora? Només el temps ho dirà.