Mor l'àvia de Sara Carbonero: L'edat que pocs assoleixen

La periodista Sara Carbonero afronta un moment de profunda tristesa després de la pèrdua de la seva àvia materna, Máxima Salazar, qui va morir dimarts passat 11 de març, només uns dies després de celebrar el seu centenari. Aquesta partida ha commocionat la família, especialment per la proximitat de la recent celebració del seu 100 aniversari.​

Qui era?

Màxima Salazar, carinyosament coneguda com Maxi, va complir 100 anys el 5 de març. La família es va reunir a Corral de Almaguer, Toledo, per honrar aquest esdeveniment amb una emotiva celebració. Sara Carbonero va compartir a les seves xarxes socials moments d'aquesta trobada, destacant la unió familiar i l'amor cap a la seva àvia.​

No obstant això, l'alegria es va convertir en dol quan, inesperadament, Maxi va morir la nit de dimarts 11 de març. Malgrat la seva avançada edat, gaudia de bona salut, cosa que va fer que la seva partida fos encara més sorprenent per als seus éssers estimats.​

Declaracions oficials i reaccions

Sara Carbonero va expressar el seu dolor i agraïment a través d'una commovedora publicació a Instagram. En ella, va recordar la seva àvia com la matriarca de la família, la seva guia i un far de bondat i generositat. "Estàs en tots els meus millors records d'infància", va escriure, rememorant moments compartits i destacant la influència positiva de Maxi en la seva vida.

La periodista també va agrair a la vida per permetre'ls gaudir de la seva àvia durant tant de temps i per mantenir la família unida. "No hi ha pluja, distància ni res que ens pogués fer perdre aquest dia amb tu", va afegir, referint-se a la recent celebració del centenari.​

Últim adeu

Amics i seguidors de Sara van reaccionar amb mostres de carinyo i suport. Personalitats com Isabel Jiménez, Mayra del Pilar, Màximo Huerta, Bibiana Fernández, Nuria Roca i Eva González van enviar missatges de condol i solidaritat en aquest difícil moment.

Després de conèixer la trista notícia, Sara Carbonero es va desplaçar a Corral de Almaguer per reunir-se amb la seva mare i la resta de la família. L'enterrament de Màxima Salazar està previst per al matí de dijous 13 de març a la mateixa localitat.​ La partida de Maxi deixa un buit irremeiable a la família Carbonero, però el seu llegat d'amor, unió i fortalesa perdurarà en les generacions futures.