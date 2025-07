El moment més perillós de la vida de Mercè Martínez

per Duna Costa

Mercè Martínez, coneguda per la seva faceta artística, va viure recentment una experiència límit que bé podria haver estat un guió de suspens. En un viatge pel Sud-est Asiàtic, l'artista es va endinsar en una immersió a les illes Gili (Indonèsia) que va acabar convertint-se en un repte per a la seva resistència física i emocional.

El que va passar sota l'aigua i per què va ser tan dramàtic

Durant una immersió en una zona de fort corrent, l'actriu es va submergir amb un grup experimentat, però les condicions ràpidament es van tornar adverses. Segons va explicar ella mateixa en una entrevista, l'equip era defectuós: "em van donar un equip molt xungo" i les aletes no li permetien maniobrar adequadament elnacional.cat. Sense marge de reacció, es va trobar a 30 metres de profunditat, atrapada entre la pressió del busseig, l'angoixa i un paisatge submarí intimidant, on a més hi havia taurons patrullant.

Amb la respiració accelerada, Mercè va patir un atac d'ansietat. El terror de quedar atrapada lluny de la superfície i sense control va provocar que tot l'escenari es convertís en una trampa. Ella mateixa va reconèixer: “va ser perillós”. Aquell instant serà recordat com el punt àlgid d'una experiència que inicialment prometia immens plaer, però que va derivar en un desafiament de supervivència personal.

| TV3, XCatalunya

Busseig de vertigen amb possibilitats i riscos

Indonèsia és un dels destins més cobejats per al busseig recreatiu. Illes com Komodo, Raja Ampat o les Gili competeixen en bellesa i biodiversitat submarina. Tanmateix, són llocs on els corrents intensos poden arrossegar el més expert, i on cada immersió ha d'anar acompanyada de material professional i un acompanyament rigorós.

La situació tenia tots els ingredients del busseig extrem: corrents imprevisibles, una profunditat considerable i un equip que no responia com havia de fer-ho. Tot el grup avançava i Mercè va quedar enrere a mesura que el seu estat de nerviosisme creixia, jugant-li una mala passada.

La reflexió de Mercè

Després de l'experiència, Mercè va mostrar una barreja de decepció i gratitud. Va agrair la calma dels seus acompanyants, que van saber estabilitzar-la i guiar l'ascens. També va aprofitar per recordar la importància de revisar a fons el material de busseig, fins i tot si només es tracta d'una sortida recreativa. Va destacar a més que aquesta vivència l'ha ajudat a explorar nous límits interns. El seu missatge és clar: la valentia no implica ignorar la por, sinó gestionar-la.

| TV3

Ja no era la primera vegada que l'actriu es ficava a l'aigua. Havia comentat en programes que el submarinisme forma part de la seva manera de viatjar. Tanmateix, sempre havia estat una activitat controlada, en entorns més suaus. El que va passar a Indonèsia la va sacsejar profundament i l'ha portat a replantejar-se com afronta les seves grans passions. No es tracta només de viure experiències intenses, sinó de fer-ho amb responsabilitat.

Un episodi amb missatge i futur: tornarà a l'aigua?

Mercè ha afirmat que, malgrat l'ensurt, no té intenció de renunciar al busseig. Però sí que canviarà molt el seu enfocament. Més precaució, més preparació, selecció de guies certificats i equipament professional. El seu relat serà un avís per a qui l'escolti: la natura, fins i tot sota el mar, no perdona errors. La curiositat ha d'anar sempre acompanyada de prudència.

Mercè Martínez ha superat un dels moments més crítics de la seva vida gràcies al seu temple i a una profunda capacitat d'autoconeixement. El primer que va fer en tornar va ser tornar a fer una immersió a les Illes Medes.