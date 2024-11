El model famós que mai no va ser parella de Gemma Mengual: Només rumors

per Antoni Mateu-Arrom

Nascuda a Barcelona (1977), l'exnedadora olímpica Gemma Mengual, ha aconseguit un palmarès de 39 medalles en competicions internacionals. D'entre els seus èxits més importants destaquen dos metalls de plata als Jocs Olímpics de Beijing (2008).

Encara que la seva vida professional ha fet molts girs i sorpreses, la veritat és que el seu terreny personal no n'està exempt. Aquí en va un exemple.

I és que hi ha un detall que molts potser no recordin: es va rumorejar que un dels actors més cotitzats que tenim actualment va ser parella de la nedadora sincronitzada. Qui és? T'ho expliquem a continuació!

La suposada exparella de Gemma Mengual

A nivell personal, era l'any 2019 quan el matrimoni de Gemma Mengual i Enric Martín posava el punt final. Tot i que l'enllaç formal entre tots dos va estar en actiu entre el 2018 i el 2019, en realitat portaven una bona temporada junts.

Després de més de deu anys de festeig previ i un any de matrimoni --del qual van néixer dos fills--, l'exnedadora va refer la seva vida. O, si més no, això és el que es propagava als quatre vents.

Però, amb qui? Aleshores la revista Diez Minutos treia en portada que l'esportista i un actor molt cotitzat --també català--, eren “parella sorpresa”. Spoiler: Gemma Mengual ho va desmentir amb magnificència.

També va aprofitar per comentar que les fotos s'havien fet “fora de context” i que “estaven fetes en un angle que podia donar lloc a confusions”.

Això va semblar no ser suficient per contrarestar els bombardejos de titulars que, en alguns casos, eren directes i deien coses com “amor d'estiu”, o bé directament, “estan junts”.

Un personatge molt conegut

La persona de la qual estem parlant és Andrés Velencoso: actor i model, qui ha estrenat recentment una sèrie a la plataforma Disney+.

Nascut a Tossa de Mar el 1978, va debutar al terreny professional l'any 2001. Des d'aleshores, ha treballat amb firmes com Chanel, Louis Vuitton, Givenchy o Jean-Paul Gaultier.

En l'àmbit de la interpretació ha encarnat personatges de sèries com Élite i Velvet Collection. El seu debut com a actor es va produir el 2012, de la mà de la pel·lícula Fin --dirigida per Andrés Torregorsa--.

Un mitjà molt conegut va treure la notícia sense contrastar

La revista Diez Minutos va propagar fotos entre tots dos, i que van començar a circular per xarxes socials ia ocupar portades de diferents mitjans. Tot i això, l'exesportista catalana ha explicat que en el moment que es van fer les fotos del suposat romanç “estaven amb més gent”.

També, que Velencoso “estava fent el gambirot”. Tot i això, en el seu moment va sentenciar que “entre nosaltres no hi ha res”.