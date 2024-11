L'adquisició immobiliària de Joan Laporta que deixa tothom amb la boca oberta

Joan Laporta és un personatge que mai no passa desapercebut. Tant a la seva faceta professional com a la personal, sempre sap com ocupar titulars. Des de les seves èpoques com a advocat fins als anys al capdavant del FC Barcelona, Laporta ha demostrat ser una figura carismàtica i polèmica.

Més enllà dels terrenys de joc, les seves decisions i l'estil de vida solen generar fascinació i controvèrsia. Això l'ha convertit en un dels noms més comentats tant a nivell esportiu com fora d'aquest.

En els darrers anys, Laporta ha donat molt a parlar amb accions sorprenents. Des del seu retorn a la presidència del Barça, ha combinat la feina al club amb moviments inesperats que reflecteixen el seu caràcter excèntric.

Ja sigui organitzant grans celebracions o involucrant-se en causes culturals i socials, Laporta sempre troba la manera de mantenir-se al focus mediàtic. La seva vida sembla un reflex de la seva personalitat: intensa, apassionada i amb girs inesperats.

El seu darrer moviment financer

Actualment, el president culer gaudeix d'un moment daurat. Sota el seu lideratge, el Barça està collint èxits tant en l'aspecte esportiu com en el financer. L'equip masculí lidera la Lliga, mentre que el femení continua imbatut a totes les competicions.

| FC Barcelona

A més, figures com Aitana Bonmatí i Lamine Yamal han portat el nom del club al capdamunt, amb els seus recents premis individuals. D'altra banda, la recent assemblea de compromissaris ha validat avenços importants per als comptes del club, enfortint la seva posició.

Tot i això, l'última acció de Laporta que ha captat l'atenció no té a veure amb el futbol. Segons informa 'Vanitatis', el president blaugrana ha sorprès amb una peculiar adquisició immobiliària.

En lloc d'optar per una mansió de luxe com a altres protagonistes del món esportiu, Laporta ha apostat per un edifici amb un valor simbòlic i cultural únic. Aquest “curiós immoble” no és altre que una església en estat semiderruit, ubicada a l'Alt Empordà, a prop de la Jonquera.

L'església, coneguda com a Sant Martí del Forn de Vidre, és una construcció preromànica que data del segle X. Aquest temple mil·lenari es troba dins una masia de la família Laporta.

La seva arquitectura destaca per la capçalera trilobulada, un disseny poc comú a Catalunya. Tot i això, l'estat actual de l'edifici és preocupant: grafits a les parets, zones derruïdes i parts sense sostre. Tot i això, el seu valor històric és innegable i ha despertat l'interès d'experts en art romànic.

Joan Laporta sembla que té grans plans per a aquest lloc. Segons les mateixes fonts, la intenció és rehabilitar l'església i convertir-la en un centre d'interpretació del romànic transfronterer.

La ubicació estratègica i la importància històrica podrien fer d'aquest projecte una referència cultural a la zona. Aquest moviment, que barreja passió per la història i l'art amb el seu caràcter visionari, demostra que Laporta no tem prendre decisions fora del comú.

Mentre el FC Barcelona segueix brillant als estadis, Laporta deixa clar que la seva ambició transcendeix el futbol. Aquesta adquisició no només en reforça la imatge com un líder diferent, sinó que també subratlla el seu interès per preservar el patrimoni cultural català. Un cop més, Laporta demostra que sap com deixar tothom amb la boca oberta.