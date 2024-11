'Com si fos ahir' del 19 de novembre: Les cendres de la tieta Matilde portaran cua

El capítol d’aquest dilluns de ‘Com si fos ahir’ ha tingut un final potent. Tenint en compte que setmanes enrere es va haver de suspendre l’emissió d’un capítol a conseqüència de la DANA al País Valencià, ara als capítols de dilluns passen més coses perquè haurien de ser els de l’anterior divendres. És habitual que en aquestes sèries els capítols de divendres acabin forts per deixar l’audiència amb la intriga tot el cap de setmana.

Aquest dilluns n’han passat dues de coses d’aquest estil. La primera és que per fi hem descobert el secret del Rodri. No és metge. O està inhabilitat. Falsifica un carnet del col·legi de metges. L’altra és que l’Esteve ha agredit la Isabel després de saber que ha avortat. Era evidentment que no havia canviat i que continua maltractant la dona de la mateixa manera que ho feia amb el seu fill, el Joel.

Precisament la primera de les trames d’aquest dimarts té a veure amb les conseqüències d’aquesta pallissa. El Joel es retroba amb la seva mare, que és a l'hospital. El noi la cuida i pateix per ella. La Marta i el Salva l'acompanyen, però no poden evitar estar indignats. Una vegada més, l’Administració ha fallat.

| TV3, XCatalunya

La Neus treu les ungles per defensar el seu germà

La segona trama té a veure amb la Sílvia. Està molt trista i amb prou feines vol sortir del llit. L’Ivan truca a la Gemma perquè la cuidi. La Gemma es presenta a casa seva i queda clara que no està bé. Finalment la convenç per anar a fer un volt i acaben al Flora. Allà la Gemma aconsegueix que s’oblidi una mica de tot i la fa riure amb les històries que ha viscut darrerament amb el Valeri i la Patri.

Just en aquell moment entren la Neus i el Miqui. La Neus li tira tota la cavalleria per sobre i no es creu que ho estigui passant malament. Quina serà la seva reacció quan sàpiga que l’amant de la Sílvia era el Miqui?

L’amistat entre el Francesc i el Toni també s’anirà consolidant i el Toni li dóna suport i escolta els seus problemes amb la Sílvia. Tot i això també li comenta que la Sílvia s’ho està passant malament.

| TV3

Les cendres de la tieta Matilde

Finalment, veurem com la Lídia continua fent un doble joc. La Gina no se n’ha adonat que la seva cosina està disposada a venjar-se d’ella però per ara li fa bona cara. Fa uns dies vam veure que la Lídia va llençar les cendres de la tieta Matilde al lavabo. El funeral és a tocar i ha reomplert l'urna de la tieta amb cendres de la barbacoa i l'hi porta a la Gina, que es vol quedar la meitat de les cendres. Totes dues han escrit un text per al funeral de la Matilde. La Gina està molt nerviosa.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 19 de novembre de 2024?

Segons la programació oficial de TV3, l’episodi d’aquest dimarts de ‘Com si fos ahir’ començarà les quatre i tres minuts de la tarda i durarà quaranta-dos minuts. Com sempre, s’emetrà en directa a TV3 i a la plataforma 3cat.