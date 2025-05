L'emblemàtica expresentadora de TV3 que ha fitxat per la competència

Després de setmanes d'expectatives, retards i una notable campanya promocional, Televisió Espanyola ha estrenat finalment la seva gran aposta per a les tardes de La 1: el magazín ‘La familia de la tele’. El debut ha estat per tot el que és alt. El programa va començar aquest dilluns 5 de maig amb una posada en escena espectacular titulada “El gran desfile”, que va incloure comparses, carrosses, coreografies i una llarga presentació de tot l'equip que formarà part del nou espai.

L'objectiu de RTVE és clar: reunir les cares més recognoscibles del panorama televisiu espanyol i crear una franja horària on l'entreteniment, l'actualitat i la nostàlgia televisiva es barregin a parts iguals. Una figura concreta ha acaparat totes les mirades: una ex presentadora catalana, molt coneguda pel públic de TV3.

Un equip mediàtic, divers i sorprenent

Entre els noms que conformen aquest nou projecte televisiu hi ha figures de primer nivell. Des d'històrics tertulians com Lydia Lozano, Kiko Matamoros o Chelo García-Cortés, fins a experts en salut, educació canina o jardineria com el doctor Sánchez Martos o Ignacio Guío. També hi ha perfils emergents del món digital, com David Moreno, i comunicadors amb experiència com Javier de Hoyos o Raúl Rodríguez.

El planter de presentadors també ha estat un moviment estratègic per part de RTVE. María Patiño, rostre habitual del cor, comparteix la conducció del programa amb el jove periodista Aitor Albizua i la comunicadora irreverent i versàtil Inés Hernand, aportant cadascun el seu estil particular al ritme del magazín.

El fitxatge que ha generat sorpresa

Enmig de tant nom mediàtic, hi ha un fitxatge que ha generat un especial rebombori: una dona nascuda a Catalunya, que ha sabut reinventar-se constantment a la televisió autonòmica i nacional, i que ara torna a tenir un paper destacat en un projecte d'envergadura nacional.

La seva trajectòria ha estat polifacètica: ha estat presentadora de concursos, col·laboradora en debats, i també ha participat en programes d'índole social i emocional. El seu pas per TV3 la va consolidar com una comunicadora solvent, amb frescor i una gran connexió amb el públic. Més tard es va deixar veure a 8TV, a 'Sexual Revolution'.

Un futur prometedor en el panorama nacional

La seva integració en l'equip de reporters de 'La familia de la tele' la posiciona com una de les peces clau del format. No és casualitat que el seu rostre hagi estat destacat en les primeres emissions, i els responsables del programa no han amagat el seu entusiasme per comptar amb ella.

En aquest retorn a la primera línia televisiva, la comunicadora catalana s'enfronta al repte de connectar amb una audiència molt més àmplia, en un horari exigent. I tot apunta que ho aconseguirà. Qui és la presentadora que ha fitxat per RTVE després del seu pas per TV3? Res més i res menys que Ares Teixidó.

Amb el seu carisma, experiència i frescor, promet convertir-se en una de les protagonistes del programa i recuperar el seu lloc en el focus televisiu nacional.