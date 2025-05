La bona notícia que dona Xavier Bonastre als seus seguidors

Xavier Bonastre, una de les veus més emblemàtiques del periodisme esportiu català, ha compartit una notícia que ha omplert d'optimisme els seus seguidors. Després d'una intervenció quirúrgica al genoll esquerre, el veterà presentador de TV3 ha iniciat la seva recuperació amb l'energia i determinació que sempre l'han caracteritzat.

Una pausa obligada per a un incansable corredor

El passat 12 de maig, Bonastre va ser sotmès a una artroscòpia al menisc del seu genoll esquerre, una operació que havia anunciat prèviament a les seves xarxes socials. Aquesta lesió l'havia mantingut allunyat de la seva passió per córrer durant els últims quatre mesos. Amb el seu característic sentit de l'humor, va comentar que la intervenció coincidia amb el Dia Mundial de la Infermera, assegurant que estaria "encara millor cuidat".

Després de l'operació, Bonastre va compartir una imatge des de casa seva, mostrant els primers exercicis de recuperació. Va agrair al Dr. Raúl Torres i a la fisioterapeuta Sandra Majoral per la seva atenció, i va expressar el seu desig de tornar a calçar-se les sabatilles de córrer el més aviat possible. "Confio en aviat poder provar les Joma que encara no he pogut estrenar corrent", va escriure al seu compte de X.

| XCatalunya, Canva de goodstudio

Un exemple de superació i resiliència

La vida de Xavier Bonastre ha estat marcada pel seu amor a l'esport i una notable capacitat de superació. El 2006 i 2007, va enfrontar un càncer de còlon amb metàstasi al fetge, i més tard, el 2018, va patir una greu oclusió intestinal que el va mantenir en coma durant diversos dies. Malgrat aquests desafiaments, mai va abandonar la seva passió per córrer, participant en nombroses maratons i compartint la seva experiència al llibre "100 històries del córrer".

Al gener de 2023, Bonastre va celebrar la seva 61a marató a Luxor, Egipte, coincidint amb els seus 61 anys d'edat. Aquest assoliment simbolitza el seu esperit indomable i el seu compromís amb l'esport, fins i tot després de superar seriosos problemes de salut.

Un adeu progressiu a les càmeres

Recentment, Bonastre va anunciar la seva pròxima jubilació, prevista per al març de 2026, quan compleixi 65 anys. Durant l'últim Barcelona Open Banc Sabadell, es va acomiadar de les retransmissions de tennis, disciplina que ha narrat durant dècades. "Han estat 42 anys cobrint el Trofeu Conde de Godó. Només tinc paraules d'agraïment per a tothom", va expressar a les seves xarxes socials.

| TV3

Encara que la seva retirada de les càmeres s'aproxima, Bonastre continua actiu a TV3, aportant la seva experiència i coneixement a l'equip d'esports. El seu llegat com a periodista i el seu exemple de resiliència personal han deixat una empremta inesborrable a la televisió catalana.

La recuperació de Xavier Bonastre després de la seva recent operació és una mostra més de la seva fortalesa i determinació. Els seus seguidors esperen veure'l aviat de nou a les pistes, demostrant que, amb passió i perseverança, és possible superar qualsevol obstacle.