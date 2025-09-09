Inesperado mensaje de Alexia Pla (38 años) a Joaquín Prat, su novio: ‘Todo tiene…’

Alexia Pla ha sorprendido con un mensaje muy especial dirigido a su novio, Joaquín Prat, en un momento clave para él. La pareja del presentador, de 38 años, ha querido dedicarle unas palabras que, sin duda, han llamado la atención de sus seguidores. Este gesto se produce justo con motivo del estreno de un nuevo proyecto profesional de Joaquín en Telecinco.

El motivo del mensaje no es otro que el reciente lanzamiento de El Tiempo Justo, el nuevo programa que Joaquín Prat estrenó el pasado lunes 8 de septiembre. Alexia ha querido felicitarle públicamente y expresarle su apoyo incondicional en esta nueva etapa. En su mensaje, ha dejado claro que todo llega en el momento adecuado, haciendo un juego de palabras con el título del espacio televisivo.

| Instagram, @joaquinprat

“Todo tiene su tiempo justo, y este es el tuyo”, ha escrito Alexia en su Instagram, acompañando el mensaje con una imagen del estreno. Además, ha añadido “Enhorabuena mi amor”, demostrando así su orgullo y entusiasmo por el éxito profesional de Joaquín. Estas palabras han generado mucha expectación y han sido muy comentadas en redes sociales.

Joaquín Prat al frente de El Tiempo Justo, la nueva apuesta de Telecinco

Telecinco ha renovado su apuesta para las tardes con este magacín diario que busca ofrecer al público un espacio equilibrado entre actualidad y entretenimiento. El Tiempo Justo apuesta por abordar cada tema con la dedicación precisa, manteniendo siempre la honestidad y el rigor. La propuesta pretende aportar frescura al formato tradicional sin perder la esencia que caracteriza a la cadena.

| Mediaset

El programa se divide en tres secciones principales: una informativa, otra de análisis y una última de opinión. Además, incluye un bloque dedicado al corazón y a los realities más populares de Mediaset, como Supervivientes All Stars. Esta mezcla busca atraer a diferentes públicos con exclusivas, debates y entretenimiento.

Alexia Pla muestra su apoyo incondicional a Joaquín Prat en su nuevo proyecto televisivo

En el plató, Joaquín Prat estará acompañado por María Ruiz como copresentadora y César Muñoz, encargado de la crónica social. La dirección corre a cargo de Óscar de la Fuente, lo que garantiza un producto cuidado y bien estructurado. Esta nueva propuesta refleja la confianza de Telecinco en el talento de Joaquín para liderar una franja horaria tan competida.

Curiosamente, el título del programa es un guiño al padre de Joaquín, que presentó durante años El Precio Justo. Este detalle ha añadido un valor sentimental al proyecto, muy valorado por sus seguidores y entorno cercano. Entre ellos, el de su pareja, quien ha mostrado un apoyo constante enviándole un mensaje especial que refleja su confianza y orgullo en él.