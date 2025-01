El missatge d'amor al Barça de Fermín López que fa enfadar madridistes i catalanòfobs

per Pol Nadal

El FC Barcelona va viure un dels seus partits més memorables dels últims temps amb una golejada de vertigen. Durant el partit a Montjuïc, l'afició culer va delirar davant els set gols anotats, celebrant cadascun com si fos l'últim. Però més enllà del marcador, que consolida l'equip en la seva ratxa de victòries, la gran figura va ser Fermín López.

El jove migcampista va destacar amb una actuació extraordinària, participant en quatre dels gols (dos gols i dues assistències) i situant-se en el radar de l'afició com un dels jugadors més prometedors per al present i futur del conjunt blaugrana.

| X

L'heroi del partit

Després del xiulet final, tothom esperava les reaccions de Fermín López. El futbolista, que viu el seu millor moment des de la seva arribada al primer equip, va dedicar unes paraules a l'afició: “Necessitava aquests gols”, comentava amb humilitat i un somriure d'orella a orella. No obstant això, la gran sorpresa va arribar quan, poc després, va ser captat a la gespa amb una persona molt especial: Berta Gallardo, la seva nova parella. Amb ella va posar per a una foto emotiva que de seguida es va viralitzar a les xarxes socials.

En la imatge, compartida inicialment per Berta a Instagram, es podia llegir un missatge acompanyat de tres cors vermells, els quals Fermín va replicar afegint-ne tres més en publicar-la al seu perfil. Aquesta instantània, que retrata la felicitat del moment, va fer les delícies dels seguidors culers, encantats amb la naturalitat i l'entusiasme de la parella. No obstant això, no tot quedaria aquí.

| Instagram

Paraules en català

El jugador també va pujar una altra publicació en què se'l veu besant l'escut del Barça mentre escrivia una cosa que per a molts va resultar especialment significativa: “Porto l'escut al pit”, un missatge en català.

Aquest simple detall va desencadenar reaccions trobades: d'una banda, la majoria dels culers ho van aplaudir com un gest d'identitat i amor al club, una cosa que reforça els valors que l'afició tant reclama; d'altra banda, no van faltar aquells que, des de posicions més centralistes o merament rivals en l'esportiu, han expressat el seu descontentament, arribant fins i tot a titllar-ho de provocació.

A les xarxes socials, múltiples usuaris es van queixar que un missatge així incita a l'enfrontament i van considerar que Fermín López “polititzava” un moment que, segons ells, havia de ser purament futbolístic. Aquests comentaris van venir, en gran part, d'alguns aficionats del Real Madrid o d'individus amb una clara postura anticatalanista que van demostrar la seva catalanofòbia.

Amor compartit amb Berta Gallardo

Mentrestant, la relació del jove amb Berta Gallardo continua captant l'atenció. Molts fans la coneixen per les seves publicacions de viatges i moments d'oci amb el jugador. La parella no porta molt de temps junta, però s'ha mostrat molt unida: fa pocs mesos, ja s'havien deixat veure recorrent Grècia o París. Ara, Berta l'animava des de la graderia a Montjuïc i va culminar el dia baixant a la gespa per celebrar en primera persona una actuació que difícilment oblidarà.