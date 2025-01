'Com si fos ahir' del 28 de gener: La Gina lliga... és un 'estafador de l'amor'?

El capítol d’aquest dimarts arrenca amb la Gemma immersa en la tasca ingent de preparar la mudança a la casa que ha llogat a Les Planes. El Toni, que s’assabenta dels plans de la seva exparella, vol oferir-li la seva ajuda per transportar caixes i mobles. Malgrat la bona intenció, la Cristina s’afanya a fer-li veure que no és gaire bona idea: el clima entre la Gemma i el Toni encara és massa carregat de retrets, i l’últim que necessita la Gemma és reobrir ferides en un moment tan estressant com una mudança.

No obstant això, les coses no surten com la Cristina espera. Enmig de tot el trasbals, la Gemma es comença a trobar malament. La Cristina, amoïnada per la seva sòcia i amiga, acaba trucant al Toni perquè vingui a donar-los un cop de mà.

La Gina podria ser estafada

Mentrestant, la Gina explora un nou camí en la seva vida sentimental. Després dels maldecaps i decepcions recents, s’ha animat a crear un perfil a Tinder, i els resultats no es fan esperar. Ha fet “match” amb l’Àlvar, un home que d’entrada li entra pels ulls i que sembla tenir una personalitat molt interessant. Es decideixen a quedar per fer un cafè i la trobada és del tot estimulant: la Gina queda enlluernada per la xerrameca i la seguretat que desprèn l’Àlvar.

Ara bé, l’home ha de marxar de pressa per una qüestió de feina i no pot allargar la cita tant com voldria. La Gina, neguitosa, té la sensació que potser no el tornarà a veure mai més. Tot i així, la seva curiositat i ganes de retrobar-lo augmenten a mesura que passen els minuts. Serà només una flamarada fugaç o tindran una nova oportunitat d’aprofundir en aquesta connexió recent estrenada? Com reaccionarà el Jordi quan ho sàpiga? I per rematar... hi ha coses sospitoses de l'Àlvar. Segueix alguns paràmetres d'un estafador de l'amor. I en una sèrie així no es posen les coses per casualitat.

Nova jugada del Bolaños contra el Quique

Finalment, el Bolaños publica un conte en un diari digital on descriu un personatge mesquí i gens exemplar. El text genera certa expectació entre els coneguts, però el Quique, en llegir-lo, ho interpreta com un atac personal. Convençut que el Bolaños ha inspirat aquest personatge en la seva figura, s’indigna i va a retreure-li la mala intenció.

El Bolaños, que es defensa argumentant que la història és fictícia, es troba davant un Quique ferit en l’orgull, incapaç de dissimular la ràbia que sent. Després de la discussió, el Quique busca consol en la Cèlia, esperant que ella li doni la raó o, si més no, l’ajudi a entendre si està portant la situació massa lluny.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 28 de gener de 2025?

El capítol de dimarts de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i un minut de la tarda i durarà gairebé quaranta minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.