'Com si fos ahir' 18 de novembre: El pare del Joel supera totes les línies vermelles

El primer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ s’hauria d’haver emès, en realitat, aquest divendres. Cal recordar que fa un parell de setmanes, TV3 va emetre una programació especial pels efectes de la DANA al País Valencià. En aquest sentit, els capítols de final de setmana – fins que es regularitzi – s’emeten el següent dilluns. A la temporada passada també va passar una cosa similar i es va solucionar emetent dos capítols en un sol dia per posar-se al dia.

El proper dilluns veurem tres trames principal. A la primera d’elles, el Joel està preocupat per la situació de la Isabel i els plans del seu pare de marxar del país. Fins i tot té un malson i no es tranquil·litza malgrat que la Marta i el Salva li intenten fer creure que no passarà res dolent. Però és evident que sí passarà. L'Esteve descobreix el que acaba de fer la Isabel en secret. La Isabel avortarà després de les paraules que li va dir el seu fill i la reacció de l’Esteve serà molt perillosa. No ha canviat.

Al Quique li ha costat obrir els ulls amb el Bolaños... i ho pagarà l'Adrià

En una segona trama, veurem que l'Adrià li entrega unes hores tard un treball al Bolaños, que no l'hi admet. Tot i que li diu que no el va poder entregar online perquè hi havia una avaria amb Internet, el Bolaños no cedeix. El Quique continua obrint els ulls i sospita que ho ha fet per fer-li la punyeta a ell. La situació entre ells cada vegada és més complicada.

| TV3, Twemoji, XCatalunya

El Bolaños no juga net i fa setmanes que li té jurada al Quique. Tot va començar quan ell, com a cap d’estudis, va intervenir davant d’una mala actuació del Bolaños amb una alumna. L’escriptor va fer que ho entomava però des d’aleshores li ha anat jugant males passades de forma dissimulada. Queda clar que el Domènec Bolaños no s’aturarà i podria acabar fent mal al Quique amb els temes que més l’afecten: la seva parella i el seu fill.

Més dubtes del Rodri

Finalment, el Dalmau ha demanat al Rodri que l'acompanyi a un congrés de Sevilla i presenti un cas pràctic. Al Rodri li fa molta mandra, però l'Eva i l'Andreu l'animen. Posa moltes excuses però al final s’hi apunta l’Eva i sembla més convençut. Alguna cosa amaga i hi ha teories de tot tipus.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 18 de novembre de 2024?

L’episodi començarà a les quatre i tres minuts de la tarda i durarà aproximadament quaranta minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.