Melody es fica en un bon embolic i podria acabar als tribunals

La participació de Melody a Eurovisió 2025, lluny de ser un simple episodi musical, s'ha convertit en un autèntic culebrot mediàtic. Després de la seva actuació a Basilea amb la cançó "Esa Diva", que li va valer la posició 24 de 26, la cantant sevillana ha protagonitzat titulars no només pel seu rendiment artístic, sinó per una sèrie de controvèrsies que podrien portar-la a enfrontar-se a RTVE als tribunals.

Una problemàtica que no s'acaba

Tot va començar quan Melody, en una roda de premsa posterior al certamen, va expressar el seu descontentament amb la gestió de RTVE respecte a la seva actuació. Va afirmar que no va poder ser ella mateixa a l'escenari i que les decisions artístiques van ser imposades per la cadena, limitant la seva creativitat. A més, va esmentar una clàusula contractual que, segons ella, li impedia fer comentaris polítics, cosa que va justificar el seu silenci sobre temes com el conflicte a Gaza.

Aquestes declaracions no van trigar a generar reaccions. RTVE va emetre un comunicat desmentint l'existència de clàusules que prohibissin als seus representants expressar-se políticament, aclarint que les restriccions s'apliquen únicament al contingut de les cançons, segons les normes de la Unió Europea de Radiodifusió (UER).

| XCatalunya, FISHYO, UoaHH

La situació es va complicar encara més quan es va revelar que Melody havia negociat aparicions en programes de cadenes privades, com "El Hormiguero", sense el coneixement de RTVE. Aquestes accions podrien interpretar-se com una violació de la clàusula de lleialtat i confidencialitat present al seu contracte, la qual estipula que qualsevol comportament que perjudiqui RTVE podria derivar en accions legals.

RTVE parla clar

RTVE ha estat clara en la seva postura, negant les afirmacions de Melody sobre restriccions polítiques i expressant el seu descontentament amb les crítiques públiques de l'artista. La cadena considera que les seves declaracions i accions podrien haver danyat la seva reputació, cosa que justificaria una possible demanda per incompliment contractual.

Per la seva banda, Melody ha defensat el seu dret a expressar-se i ha criticat la manca de suport de RTVE durant i després del certamen. En una propera aparició a "El Hormiguero", prevista per al 4 de juny, s'espera que la cantant abordi totes aquestes polèmiques i ofereixi la seva versió dels fets.

| Canva

A més, la controvèrsia ha esquitxat altres programes de RTVE, com "La Revuelta", presentat per David Broncano, qui va ser criticat per Melody per suposades burles cap a ella. Broncano ha respost amb humor, mentre que altres presentadors, com Silvia Intxaurrondo, han demanat calma i tranquil·litat entre les parts.