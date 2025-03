Doble clatellot a Meghan Markle que la deixa en mal lloc davant de Kate Middleton

La relació entre Kate Middleton i Meghan Markle ha estat objecte de molta especulació i anàlisi des que l'actriu nord-americana es va unir a la Família Reial Britànica. Al llarg dels anys, s'han reportat diverses tensions i algunes diferències entre ambdues duquesses, alimentades per declaracions de persones properes i filtracions a la premsa. Recentment, un excol·laborador dels prínceps de Gal·les ha reavivat la controvèrsia amb comentaris que semblen afavorir Kate en detriment de Meghan.

El que va passar

Jason Knauf, qui va exercir el càrrec de director executiu de la fundació dels prínceps de Gal·les i va treballar estretament amb William i Kate. Va concedir una entrevista al programa australià '60 Minutes'; en les seves declaracions, Knauf va elogiar la dedicació i serietat amb què els prínceps de Gal·les exerceixen les seves funcions. Destacant que el seu comportament en públic reflecteix fidelment la seva actitud en privat.

Aquestes paraules han estat interpretades per molts com una crítica indirecta cap a Meghan Markle. La sortida de la qual de la família reial va estar marcada per controvèrsies i acusacions de comportament inapropiat cap al personal del palau.

Knauf va ser una figura clau en la gestió de les comunicacions dels ducs de Cambridge i, posteriorment, dels ducs de Sussex. El 2018, va enviar un correu electrònic intern expressant les seves preocupacions sobre el suposat assetjament laboral de Meghan cap a alguns empleats, al·legacions que la duquessa britànica ha negat categòricament. La filtració d'aquest correu el 2021, just abans de l'entrevista de Meghan i Harry amb Oprah Winfrey, va afegir combustible a la ja tensa relació entre les duquesses.

Les seves declaracions oficials i les diferents reaccions

L'entrevista de Knauf ha generat diverses reaccions als mitjans i entre els seguidors de la Família Reial. Alguns consideren que els seus comentaris reforcen la imatge de Kate Middleton com una figura compromesa i discreta.

En contrast amb la percepció de Meghan Markle com una persona més mediàtica i polèmica. No obstant això, altres argumenten que aquestes declaracions podrien ser una forma de desviar l'atenció dels problemes interns que afronta la monarquia britànica.

Per la seva banda, Meghan Markle ha mantingut un perfil relativament baix en els últims mesos, enfocant-se en projectes personals i professionals als Estats Units. No ha emès comentaris públics en resposta a les recents declaracions de Knauf. Mentrestant, Kate Middleton continua exercint els seus deures reials amb l'elegància i discreció que la caracteritzen, evitant involucrar-se en controvèrsies públiques.

La dinàmica entre Kate i Meghan continua sent un tema d'interès tant per als mitjans com per al públic en general. Encara que ambdues han pres camins diferents, les comparacions i especulacions sobre la seva relació persisteixen. El temps dirà si aquestes tensions es suavitzen o si continuen alimentant titulars en el futur.