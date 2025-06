Meghan Markle supera tots els límits: A Vogue al·lucinen

per Pol Nadal

En l'univers sempre vibrant de la moda i la reialesa, Meghan Markle ha tornat a acaparar titulars. Aquesta vegada, no pels seus estilismes o declaracions públiques, sinó per una polèmica que ha ressorgit amb força: les seves suposades exigències per aparèixer a la portada de la prestigiosa revista Vogue el 2022. Una història que, tot i que va passar fa tres anys, continua generant debat i revelacions sobre les dinàmiques entre celebritats i mitjans de comunicació.

Exigències fora del normal

El 2022, Meghan Markle, duquessa de Sussex, estava en converses per protagonitzar la portada de l'edició de setembre de Vogue, la més emblemàtica de l'any. Tanmateix, segons fonts properes a l'aleshores editor de Vogue Regne Unit, Edward Enninful, la negociació es va complicar a causa de les demandes de Meghan. Entre aquestes, destacava el desig de tenir control total sobre el fotògraf, el redactor, l'edició final, les fotografies i els titulars.

A més, sol·licitava una portada simultània a les edicions britànica i estatunidenca de la revista, quelcom que ni tan sols Beyoncé hauria demanat, segons les mateixes fonts.

Enninful ja tenia planificada la portada amb la supermodel Linda Evangelista, que tornava a l'ull públic després d'anys de retirada. Davant la impossibilitat de complir amb les demandes de Meghan, se li va oferir un ampli reportatge dins la revista i a la seva versió en línia, proposta que va ser rebutjada per la duquessa.

Moviments de Meghan

Després de la negativa d'Enninful, Meghan va intentar convèncer l'editora de Vogue Estats Units, Anna Wintour, mitjançant una videotrucada. Tanmateix, Wintour ja tenia programada la portada amb Serena Williams i, segons fonts, va accedir a la reunió només per cortesia.

Aquest episodi hauria provocat un distanciament entre Meghan i Enninful, que mantenien una relació propera des que ella va ser editora convidada de l'edició "Forces for Change" de British Vogue el 2019. Tot i que alguns afins defensen que Meghan mai no va sol·licitar oficialment una portada i que va ser la revista qui va mostrar interès en ella, la tensió entre ambdues parts sembla evident.

Malgrat la controvèrsia, Meghan va continuar la seva presència mediàtica apareixent a la portada digital de The Cut i promocionant el seu podcast "Archetypes". Tanmateix, la seva absència a la portada de comiat d'Enninful el 2024, que va incloure figures com Oprah i Serena Williams, no va passar desapercebuda.