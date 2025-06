Cop fort per a Meghan Markle després d’una publicació que ho aclareix tot

per Pol Nadal

Fa tot just cinc anys, Meghan Markle era vista com una figura transformadora dins la monarquia britànica: una actriu nord-americana, birracial, feminista i amb una carrera consolidada, que arribava a Buckingham per modernitzar una institució ancorada en tradicions centenàries.

Tanmateix, el maig de 2025, la seva popularitat ha tocat fons, i les dades no deixen lloc a dubte: segons una enquesta de YouGov, només un 20% dels britànics té una opinió favorable de la duquessa de Sussex, situant-la per sota fins i tot de figures tan controvertides com el príncep Andreu.

Més problemes per a Meghan Markle

L'enfonsament de la imatge pública de Meghan no ha estat sobtat, sinó el resultat d'una sèrie de decisions i esdeveniments que han erosionat la seva reputació. Després de la seva sortida de la família reial el 2020, coneguda popularment com el "Megxit", Meghan i el príncep Harry es van establir a Califòrnia amb la intenció de construir una vida independent i allunyada del protocol reial.

| Google Maps, XCatalunya

Des de llavors, han llançat múltiples projectes mediàtics, incloent-hi la sèrie de Netflix "With Love, Meghan", que, tot i arribar al top 10 de la plataforma, va rebre crítiques per la seva manca d'autenticitat i connexió amb l'audiència.

A més, la seva incursió en el món empresarial amb la marca d'estil de vida "As Ever" ha estat objecte d'escrutini. Tot i que alguns productes, com les seves melmelades gurmet, es van esgotar ràpidament, altres aspectes, com la publicació d'una foto en què se la veu collint verdures impecables al seu jardí, han estat titllats de poc realistes i desconnectats de la realitat.

Reaccions al descens de popularitat

Les reaccions a aquest declivi han estat variades. Mentre alguns experts en relacions públiques suggereixen que Meghan s'hauria de centrar en reconstruir ponts amb la família reial i mostrar una imatge més propera i autèntica, d'altres consideren que la seva reputació podria patir danys irreparables si decidís separar-se de Harry. Segons Ingrid Seward, editora de Majesty Magazine, "una separació no només danyaria la reputació de Meghan, sinó que també deixaria Harry sense res, especialment als Estats Units".

| Instagram, XCatalunya, Canva Creative Studio

En l'àmbit local, la seva integració a la comunitat de Montecito ha estat qüestionada. Periodistes com Richard Mineards han assenyalat que Meghan manté una imatge pública molt controlada i rarament interactua amb els residents, a diferència de Harry, que és percebut com més accessible i amigable.

Malgrat aquests desafiaments, Meghan continua treballant en nous projectes. Recentment, s'ha anunciat una tercera temporada de la seva sèrie a Netflix, en què Harry no participarà, fet que ha encès rumors sobre una possible separació professional entre la parella.

Canvis a la monarquia britànica

El cas de Meghan Markle planteja preguntes sobre les expectatives i realitats d'aquells que intenten modernitzar institucions tradicionals. És per això que els britànics es plantegen diferents qüestions: És possible reinventar-se sense perdre l'essència que va enamorar el públic en primer lloc? Podrà Meghan reconnectar amb una audiència que algun cop la va veure com un símbol de canvi?

| Lecturas, XCatalunya

El cert és que, en el món de la reialesa i la fama, la percepció pública és volàtil, i reconstruir una imatge danyada requereix temps, autenticitat i, sobretot, una connexió genuïna amb el públic.