Màxima preocupació de Cristina de Borbó per Joan Carles I: El motiu

per Mireia Puig

La salut del rei emèrit Joan Carles I ha tornat a encendre les alarmes a la Casa Reial i entre els seus afins. La infanta Cristina, en particular, es troba profundament preocupada pel deteriorament físic i emocional del seu pare, la situació del qual s'ha agreujat en les últimes setmanes.

Canvis

Al març de 2025, Joan Carles I va cancel·lar la seva esperada participació en les regates de Sanxenxo, un esdeveniment que sempre ha estat de la seva predilecció. Encara que el seu avió va partir d'Abu Dhabi, no va aterrar a Galícia, sinó a Ginebra, on va ser ingressat a l'hospital La Tour per a una revisió del seu marcapassos i una avaluació del seu estat general de salut.

Durant la seva estada a la clínica suïssa, els metges van confirmar un diagnòstic preocupant: la cama esquerra del monarca ha perdut completament la seva funcionalitat a causa d'una artrosi severa, deixant-lo incapaç de caminar. Tot i haver provat tractaments innovadors, com la medicina regenerativa amb cèl·lules mare, els resultats no han estat els esperats.

| Infanta Cristina, @Lecturas

Aquest revés ha tingut un impacte emocional significatiu en Joan Carles I, qui es mostra reticent a acceptar la seva nova realitat. Segons fonts properes, el rei emèrit amb prou feines menja, evita el contacte amb l'exterior i es mostra abatut.

Moviment de Cristina de Borbó

La infanta Cristina ha estat al costat del seu pare durant tot aquest procés, sent el seu principal suport en aquests moments difícils. La seva presència constant a Ginebra ha estat fonamental per al benestar emocional del monarca.

| ¡Hola!, Andrea Piacquadio, XCatalunya

La infanta Elena també va viatjar d'urgència a Suïssa per acompanyar el seu pare, mentre que el rei Felip VI, a causa de la seva agenda institucional, només va estar present el dia de la intervenció i les proves.

La Casa Reial, per la seva banda, ha mantingut un perfil baix respecte a la situació de Joan Carles I, limitant-se a assenyalar que es tracta d'assumptes privats del rei emèrit. No obstant això, la preocupació dins de l'entorn familiar és palpable, especialment entre les seves filles, que desitgen que el seu pare torni a Espanya per estar més a prop dels seus éssers estimats en aquests moments crítics.