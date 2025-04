Màxima felicitat a casa d'Eloi Vila per un èxit de la seva filla

Hi ha notícies que, sense necessitat de moltes paraules, emocionen. Una d'aquestes ha arribat aquesta setmana a través de les xarxes socials, i no ha trigat a fer-se viral entre els seguidors de la televisió catalana. La protagonista és una jove esportista que ha renovat per una temporada més amb el seu club. Però el que ha captat veritablement l'atenció no és només la notícia esportiva, sinó la manera en què el seu pare ho ha compartit.

Un pare conegut, molt conegut. No per l'esport, sinó per la televisió. De fet, és un dels presentadors més carismàtics i estimats de TV3. Amb el seu estil proper, tranquil i reflexiu, ha aconseguit que el seu programa sigui un dels més valorats de la graella. En cada episodi, amb el cotxe com a escenari, s'asseu amb personatges públics i els acompanya en un trajecte que sempre acaba traient el seu costat més humà.

Però aquesta vegada el protagonista de l'emoció no ha estat un convidat. Ha estat ell.

Una foto, un gest, i una emoció desbordada

La història es resumeix en una imatge. Una jove cridant de felicitat, amb una samarreta blanca i una tireta tapant discretament una arracada. La tireta és gairebé una medalla silenciosa: assenyala que està a punt de jugar, que s'ha preparat, que s'ho pren seriosament. Al pit, l'escut del Club BM Granollers. I en gran, un missatge clar: “Renovada fins al 2026”.

Aquesta jove és la seva filla. I ell no ha dit res més. Només ha compartit aquesta foto a les seves històries, sense afegits, sense filtres, sense emoticones. Perquè de vegades l'orgull no necessita text. Només imatge.

Un detall que emociona

El club ha volgut anar més enllà i ha fet un muntatge preciós: la jugadora actual abraçant una imatge seva de petita, ambdues amb el número 6. Com si el temps passés en una sola jugada, com si l'esport recollís la memòria de tot el viscut. Una imatge que ha commogut també aquells que no la coneixen.

Els seguidors del programa no han trigat a reaccionar. Molts van reconèixer la noia. Altres, directament, a ell. I la majoria coincidien en una cosa: quan un pare comparteix alguna cosa amb tant d'orgull, és perquè darrere hi ha treball, entrega, constància i molt d'amor.

Un cognom que ja comença a sonar per si sol

La jove ja no és només “la filla de”. Amb aquesta renovació, amb el seu número 6 i la seva força a la pista, comença a construir el seu propi camí. Però és clar, quan el pare és una figura tan propera, inevitablement molts han volgut saber qui és l'orgullós progenitor.

I ara, sí. Aquest pare que somriu des de la primera fila, que celebra en silenci i que comparteix amb discreció, és Eloi Vila. Un dels noms més emblemàtics de TV3… i ara també el papà de l'Ona.